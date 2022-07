Vídeo: veja momento que mulher é seguida e assaltada por criminoso no Japiim

Manaus (AM) – Câmeras de segurança instaladas próximas a uma parada de ônibus no conjunto Atílio Andreazza, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus, flagraram nesta semana o momento em que uma mulher foi assaltada por um criminoso.

Nas imagens é possível observar o momento em que a mulher se aproxima da parada de ônibus e é seguida pelo suspeito. Assim que ela chega na parada de ônibus é abordada pelo suspeito que a ameaça.

O criminoso arranca a bolsa da vítima e sai correndo. A mulher ainda resiste ao assalto e corre atrás do suspeito, mas desiste. A vítima gritou por socorro.

O suspeito foi alcançado por um mototaxista e um vigia da localidade e acabou detido. Ele foi encaminhado à um Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outras pessoas que tenham sido vítimas de ações semelhantes naquela área da cidade devem formalizar o Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil deve investigar se há mais vítimas.

Veja o vídeo

