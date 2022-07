Manaus (AM) – Seis criminosos causaram pânico à passageiros da linha 448, durante um assalto na tarde desta quarta-feira (13). O crime ocorreu na avenida Max Teixeira, na Zona Norte da capital.

De acordo como o motorista do transporte coletivo, quatro homens entraram no ônibus, em frente a Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery. Em uma parada de ônibus na avenida Torquato Tapajós na altura do bairro Santos Dumont, outros dois homens entraram no veículo.

Ainda conforme o motorista, durante o trajeto na avenida Max Teixeira, os seis homens anunciaram o assalto. Os bandidos estavam armados com faca e revólveres e agiram com muita violência, afirma o homem.

Vítimas que preferiram não se identificar, informaram que os assaltantes mandaram todos os passageiros deitar com o rosto virado para o chão, para não identificarem quem eram os autores do crime.

Os criminosos levaram celulares, carteiras, bolsas e outros pertences das vítimas. Além disso, o grupo levou toda a renda obtida pelo cobrador. Conforme as informações, os bandidos saltaram do ônibus próximo à uma área de mata que fica localizada na via.

O caso foi registrado no 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia solicita que todas as vítimas realizem o Boletim de Ocorrência (BO), e informa que está trabalhando para identificar os assaltantes.

