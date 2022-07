Desorganizado, Vasco perde para o Sampaio Corrêa  

Na última partida fora de casa no primeiro turno, o Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa por 3 a 1. Até o momento, foi a pior atuação do time de São Januário na Série B do Campeonato Brasileiro. As ausências de Thiago Rodrigues, Andrey Santos, e Figueiredo mostraram que a equipe não só depende do Nene, mas também de outras peças para fazer a engrenagem girar.

Erros individuais

​O Vasco começou a partida ligeiramente melhor e finalizando mais. Contudo, uma falha individual de Matheus Barbosa, que teve a tarefa de substituir Andrey Santos, originou o gol do Sampaio Corrêa. A equipe de São Januário ainda teve boas oportunidades. Mas pararam nas boas defesas do goleiro Gabriel Batista.

Depois de ficar atrás no placar, o sistema defensivo vascaíno se desorganizou e deu espaços para a Bolívia Querida. Quando partiam em contra-ataque, os donos da casa sempre estavam em vantagem numérica. Inclusive, nos dois gols de Ygor Catatau, o lateral-direito cruz-maltino, Léo Matos não acompanhou o atacante.



Substituições sem efeito

O técnico Maurício Souza fez as cinco alterações antes da metade do segundo tempo. Porém, o time desorganizou e perdeu suas principais características: a consistência e solidez defensiva.



Desfalques fazem falta

As ausências de Andrey Santos e Figueiredo prejudicaram o entrosamento do Vasco. Matheus Barbosa falhou no gol. Erick diminuiu o placar e mais nada. Já na meta vascaína, Halls sofreu três gols e essa foi a primeira vez na competição, que balançaram três vezes as redes do Cruz-Maltino em uma partida. O time ideal titular funciona como uma engrenagem. Ou seja, não gira na falta de peças.