Portugal e Espanha têm mais de mil mortes por calor

Autoridades de Portugal registraram 659 mortes em consequência do calor na última semana. Na Espanha, foram mais de 500 mortos. A maioria, idosos.

A temperatura muito alta, aliada ao tempo seco e ao vento, provoca incêndios florestais em diversos países da Europa. No sudoeste da França, mais de 100 km² estão em chamas. O equivalente a quase 15 mil campos de futebol.

Cerca de 16 mil moradores e turistas foram retirados da região de Gironde.

Na Espanha, o fogo já destruiu uma área de quase 70 km². Um bombeiro e um fazendeiro morreram vítimas dos incêndios.

Perto de Barcelona, no nordeste espanhol, um incêndio florestal se espalha perigosamente no entorno de áreas residenciais.

O primeiro-ministro Pedro Sanchez visitou as áreas mais atingidas pelo fogo no oeste do país.

A União Europeia está mobilizando bombeiros e aviões para ajudar os países mais atingidos, como Grécia, Portugal, França, Albânia e Eslovênia.

No Reino Unido, o governo emitiu um alerta vermelho de calor extremo para esta segunda-feira (18) e para terça-feira (19).

Além de risco à vida, temperaturas tão altas ainda provocam impactos generalizados na infra-estrutura do país.

Trens e metrôs operam em velocidade reduzida. A orientação é para que as pessoas só usem o transporte público se for absolutamente necessário.

Há alertas de cortes de energia e de serviços telefônicos. Algumas escolas não abriram ou decidiram fechar mais cedo.

As autoridades orientaram as pessoas a se manterem hidratadas, ficarem longe do sol, fecharem as cortinas e tomarem cuidados extras com idosos e crianças.

Segundo o escritório de meteorologia, na tarde de terça-feira, a temperatura pode chegar a 41º graus na Inglaterra, o que seria inédito na história do país.

*Com informações da CNN

