Atirador mata três em shopping nos Estados Unidos

Um atirador matou três pessoas ao abrir fogo na praça de alimentação de um shopping center nos arredores de Indianápolis, nos Estados Unidos, neste domingo (17), antes de um transeunte matar o agressor a tiros, informou o chefe de polícia de Greenwood, Jim Ison.

Duas pessoas ficaram feridas no incidente, que ocorreu no início da noite no Greenwood Park Mall. O atirador estava sozinho e portava um rifle e vários pentes de munição.

A polícia não divulgou os nomes das vítimas, do atirador ou do transeunte. Clientes e funcionários do shopping se espalharam ao som dos tiros ou se esconderam.

O caso ocorre em meio a preocupações generalizadas sobre tiroteios nos EUA em escolas, locais de trabalho e áreas públicas.

Uma série de massacres com armas desde maio em um mercado de Nova York, em uma escola primária do Texas e no desfile do Dia da Independência em Illinois reacendeu o debate acirrado no país sobre a regulamentação de armas.

O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados norte-americano deve analisar uma proposta de legislação, esta semana, que baniria armas de assalto.

