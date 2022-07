Amazonas registra poucos focos de incêndio durante o mês de julho, diz CBMAM

Segundo o coronel Orleilson Muniz, de 11 a 18 de julho de 2022, o número de focos de incêndio é bem menor do que no mesmo período de 2021

Manaus (AM) – Para conter focos de calor no Amazonas, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) realizou a ‘Operação Aceira 2022’, junto com a Força Nacional e brigadistas florestais municipais no sul do Estado e na capital Manaus. A primeira fase da operação registrou poucos focos de calor no Amazonas entre os dias 11 a 18 de julho deste ano: em 2022, foram 195 focos, contra 1.173 no mesmo período do ano passado.

As informações foram repassadas pelo comandante geral do CBMAM, coronel Orleilson Muniz, nesta terça-feira (19).

Cerca de 255 homens do Corpo de Bombeiros, Força Nacional, Brigadistas e mais o apoio de 12 viaturas estão atuando direto no combate. Foto: Divulgação/CBMAM

A ação acontece no chamado ‘Arco do Fogo’, que inclui os municípios de Apuí, Lábrea, Canutama, Boca do Acre, Novo Aripuanã, Manicoré e Humaitá, base da operação. Cerca de 255 homens do Corpo de Bombeiros, Força Nacional, Brigadistas e mais o apoio de 12 viaturas estão atuando direto no combate aos focos de incêndio no interior.

Segundo Muniz, nenhuma área prioritária, de tamanho considerável, foi detectada com focos de calor pelos satélites AQUA e TERRA e por drones. Atualmente, os cinco primeiros municípios do interior que apresentam o maior número de focos de calor neste mês de julho são Humaitá, seguido de Tapauá, Lábrea, Apuí e Autazes. Por regiões, os focos de calor se concentram no sul amazonense, seguidos do Centro, Região Metropolitana e sudoeste.

O coronel reforça que esta época (verão amazônico) é o momento em que mais são registrados focos de queimadas, que além de prejudicar a floresta e a fauna, desenvolvem doenças respiratórias na população.

“É importante que não se ateie fogo de forma descontrolada tanto na área urbana quanto na rural. Nas áreas urbanas, se você atear fogo em um terreno baldio, pode ocasionar uma tragédia, inclusive com perda de vidas”, completa.

Parceria

Para os combates a incêndios no interior do Amazonas foi realizado uma parceria através de um Projeto de Cooperação Financeira no âmbito da Cooperação Brasil / Alemanha com o Governo do Estado para a Proteção e o Uso Sustentável das Florestas.

Diante do acordo, o banco alemão KFW entregou 5.127 conjuntos de kits de combate a incêndio para 12 municípios do interior, entre lima chata e redonda, corrente, moto serra, soprador, moto poda, notbook, impressora, abafadores, mcloud, mega-fone, lanterna de mão e de cabeça, coturno, bota sete léguas, protetor auricular, capacete, luva de vaqueta, mochila, terçado com bainha, óculos de proteção, apostilas de ensino, máscara facial, balaclava, apito, pinga-fogo, gandoleta, garrafa térmica, cinto de guarnição e kit marmita.

A distribuição dos materiais para equipar os brigadistas que estão atuando no combate, está sendo feito em parceria com as prefeituras municipais, essa representada pelas Secretaria de Meio Ambiente e/ou Secretaria de Defesa Civil do município, CBMAM e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA).

No período de janeiro a 18 de julho de 2022, o Corpo de Bombeiros já atendeu 25 ocorrências de incêndio em vegetação urbana. Em casos de emergência, o telefone 193 do Corpo de Bombeiros, funciona 24 horas para que a população possa denunciar os infratores.

