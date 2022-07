Efeitos colaterais: crianças toleram melhor a vacina, diz pediatra

Manaus (AM) – Após a realização de vários estudos por partes de sociedades científicas brasileiras e internacionais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de três anos com o imunizante CoronaVac. A vacinação iniciou nesta segunda-feira (18) em Manaus e em outras capitais do Brasil. Mais de 80 mil crianças entre 3 e 4 anos são aguardados nos postos de vacinação.

Muitos responsáveis, porém, têm receio em relação aos efeitos colaterais e ficam com pé atrás na hora de concretizar a imunização dos pequenos. A pediatra Solange Dourado afirma que as vacinas disponibilizadas para crianças contêm os mesmos componentes que suas respectivas apresentações para adultos. Portanto, espera-se que as reações como febre, mal-estar e dor de cabeça possam ocorrer entre 24h e 72h após as doses. Em geral, são sintomas transitórios e leves.

“O principal é a proteção gerada pela vacina. Ela evita hospitalizações e agravamento da doença. Ter que lidar com um mal-estar passageiro é bem melhor do que enfrentar risco de hospitalizações e sequelas graves como temos visto em pessoas não vacinadas”, afirma Dourado.

O comerciário Ronaldo Vieira levou o filho, Antoni Vieira, de 3 anos, para a vacinação logo no primeiro dia. Para o pai, garantir a vacina para Antoni é um ato de amor.

“Todo mundo já foi vacinado lá em casa e ele era o único que faltava. A vacina é um ato de amor, de preocupação, por isso quando houve anúncio que ia ser liberada para a idade dele, a gente já se programou para trazê-lo, porque é muito importante, e não dá para deixar para depois”, contou o pai.

Eficácia

Segundo Renato Kfouri, pediatra infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a CoronaVac possui 90% de eficácia para hospitalizações e mortes.

“Como toda vacina, os efeitos colaterais existem, mas com uma porcentagem muito pequena e ainda menor do que em adultos e adolescentes. As crianças toleraram melhor a vacina. Então, não há efeitos colaterais grave nem hospitalizações e não há morte em nenhum lugar do mundo relacionado à vacina. Os benefícios são enormes e a prevenção da Covid-19, hoje, é uma necessidade”, relata o especialista.

Ainda de acordo com o pediatra, já há estudos prontos com a vacina Pfizer para ser autorizada a vacinação para crianças a partir de seis meses. Estados Unidos, Israel e Canadá já começaram a imunização para essa faixa etária.

“Em breve, haverá vacinação para crianças de seis meses. Por enquanto, são os maiores de 3 e 5 anos [que podem tomar] e a gente deve cobrar do Ministério da Saúde a aquisição o quanto antes dessas doses. Porque o Brasil não tem doses suficientes para vacinar quase 6 milhões de crianças nessas idades. São duas doses para cada um, em torno de 12 milhões de doses, algo pouco residual, mas não será suficiente”, afirma Kfouri.

O presidente também afirma que o Ministério da Saúde aprovou a não necessidade de esperar 15 dias de intervalo para outras vacinas do calendário vacinal. Ou seja, a CoronaVav pode ser aplicada no mesmo dia que outras vacinas, como contra meningite e sarampo.

Já em Manaus, a subsecretária de Gestão em Saúde, Aldeniza Araújo, afirma que há estoque de vacina suficiente para atender esse público (3 e 4 anos) na capital até o momento, e os números mostram que não haverá nenhum problema para as crianças.

“A vacina é segura, não há nenhuma contraindicação. Não tenham medo. Nós já vacinamos milhões de crianças, [não há] nenhuma intercorrência. E não vai ser com essa faixa etária que vai acontecer algo. A criança estando com a saúde, traga para vacinar”, informou a subsecretária.

Segundo a autoridade, o imunizante [CoronaVac] é seguro. A subsecretária pede aos pais ou responsáveis para levarem seus filhos em um dos 81 pontos de vacinação para serem imunizados contra o coronavírus.

