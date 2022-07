Nutricionista alerta para importância da hidratação durante verão amazônico

No domingo, Manaus registrou o terceiro dia mais quente do ano, com máxima de 34,6 Cº na capital amazonense

Manaus (AM) – Com a chegada do verão amazônico na região Norte, Manaus tem registrado altas temperaturas. No último domingo (17), inclusive, a cidade registrou o terceiro dia mais quente do ano, com máxima de 34,6 Cº na capital amazonense, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). Diante da exposição ao calor, a nutricionista Vanessa Pollari orienta os cidadãos a hidratarem o corpo, não somente com água, mas com uma alimentação adequada.

Conforme explica a nutricionista, a água é essencial, pois sem a certa quantidade, os rins param de trabalhar, o que torna mais difícil a regulagem da temperatura corporal.

“Através da alimentação, seguindo algumas dicas, é possível prevenir os efeitos dessas elevadas temperaturas. Primeiro, mantenha-se bem hidratado, mesmo que não sinta sede. Você pode aromatizar a água com pedaços de frutas, como limão, abacaxi e laranja. [Vale] evitar ingerir bebidas alcóolicas em excesso ou cafeína, porque em vez de hidratar, [essas bebidas] contribuem para a perda de água no corpo”, disse a nutricionista.

Além dessas orientações, Pollari adverte para o monitoramento da cor da urina, uma vez que a urina funciona como um marcador do estado de hidratação do corpo.

Quanto à alimentação, a profissional orienta para o consumo de alimentos que garantam frescor e hidratação ao organismo. Nesse sentido, alimentos que contém maior quantidade de água são indicados, como a água de coco. O líquido possui uma série de vitaminas, minerais e potássio e é capaz de hidratar e reestabelecer a perda de sódio e potássio do corpo.

“Alimentos que contém maior quantidade de água, que geralmente tem 90% de eu peso em água, como melancia, laranja, melão, acerola, limão, tangerina, abacaxi [são indicados]. Algumas verduras e vegetais também devem ser inseridos, caso da couve, alface, vegetais crus, que são fontes de hidratação”, afirma.

Cuidado com a pele

Em relação às queimaduras de pele, Vanessa explica que somente o uso do protetor solar não vai proteger o corpo de uma insolação e desidratação. A profissional da saúde alerta a população para evitar a exposição ao sol intenso e diz que é indicado utilizar chapéu ou sombrinha em dias quentes.

Além do cuidado para manter o corpo hidratado, a nutricionista orienta para o cuidado com o manuseio de alimentos que podem causar queimaduras na pele.

“Há frutas que podem manchar a pele caso sejam expostas ao sol. Geralmente as frutas cítricas, que contêm uma substância chamada furocumarinas. Está presente no limão-galego, laranja, tangerina e até mesmo na castanha de caju. Então, é preciso bastante cuidado no manuseio dessas frutas e lavar sempre as mãos”, conta.

De acordo com Pollari, as manchas na pele costumam ser uma vermelhidão que pode escurecer se não tratar e se tornar permanente na pele. O tratamento deve ser feito por um dermatologista.

Clima

O clima da capital amazonense, assim como em toda a região Norte, é diferente das demais regiões do país. O verão amazônico se inicia no mês de junho ou julho, quando as águas do Rio Negro iniciam o processo de vazante e deixa o inverno amazônico para trás. Essa transição climática requer mais atenção devido ao tempo seco que perdura desde o mês de julho até novembro.

Em 2021, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia mais quente foi registrado no mês de agosto, quando a temperatura atingiu 35,3 C°.

Leia mais:

Com aproximação do verão em Manaus, saiba como se proteger dos raios solares

Incêndio atinge quatro casas e mata dois cachorros no AM

Transtorno alimentar requer cuidado multidisciplinar, diz associação