Em um ano, PT paga R$ 112 mil adicionais a Lula

Em cerca de um ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu aproximadamente R$ 112 mil adicionais do PT. Durante o período, Lula também recebeu seu salário, quantia de origem do próprio partido. O dados constam em documentos entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A legenda diz que o valor é uma ajuda para pagar parte do aluguel da casa onde Lula vive com a esposa, Rosângela da Silva, a Janja, em São Paulo.

O ex-presidente se mudou de seu apartamento em São Bernardo para um casa na zona oeste da capital paulista em 2021.

A informação sobre os valores extras pagos ao petista foi publicada nesta sexta-feira (22) pelo portal Metrópoles e confirmada pela CNN com base nas notas apresentadas ao TSE.

O PT confirmou os gastos à CNN e disse que eles foram informados à Justiça Eleitoral “conforme a legislação”.

Lula é presidente de honra do partido que ajudou a fundar em 1980 e recebe um salário de R$ 23.202 por isso.

Os pagamentos ao petista ocorrem desde 2020. Ele deixou a prisão em novembro de 2019 depois de ficar 580 dias preso em Curitiba devido a condenações na Lava Jato. Os processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em abril de 2021. O petista voltou a ficar elegível desde então.

As quantias extras para o aluguel, identificadas pelo PT como “adiantamentos diversos” e “outras despesas com pessoal”, passaram a ser pagas ao ex-presidente em maio de 2021, inicialmente no valor de R$ 7.000 por mês. Atualmente, a ajuda mensal é de R$ 9.000.

Segundo o PT, o partido decidiu “arcar com parte das despesas de aluguel de um imóvel residencial em São Paulo” para proporcionar a Lula “as condições adequadas para exercer suas atividades com segurança e privacidade, receber interlocutores e realizar reuniões, com instalações para as equipes de assessoria, comunicação e apoio”.

A legenda diz que desde que o ex-presidente recuperou seus direitos, ele “reassumiu seu protagonismo político no Brasil, sendo reconhecido desde então como potencial candidato à Presidência da República”.

O PT afirma ainda que os gastos extras com Lula são feitos mensalmente com “recursos próprios”, ou seja, com dinheiro oriundo de doações ao partido por pessoas físicas ou parlamentares.

Os pagamentos de salário, por sua vez, usam recursos do fundo partidário.

O ex-presidente, porém, teve outros gastos pagos com recursos públicos. Dados do TSE publicados pela CNN em 18 de julho mostram que o PT gastou R$ 698,8 mil do fundo partidário em 2021 com viagens de Lula em jatos privados para participar de eventos de pré-campanha.

Gasto total do PT com o ex-presidente

Segundo levantamento da CNN, o PT pagou R$ 987 mil em salários e adicionais ao ex-presidente desde janeiro de 2020, de acordo com dados do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), do TSE.

Do total, R$ 874 mil foram em salário, férias e décimo-terceiro. O restante diz respeito aos custos de aluguel. Os valores foram atualizados de acordo com a inflação acumulada (IPCA) no período.

Em 2020, os pagamentos de salário, férias e décimo-terceiro tiveram média de R$ 23,8 mil por mês e um total de R$ 357 mil ao longo do ano. O salário base do ex-presidente era de R$ 21.112 mensais.

Já em 2021, a média salarial foi de R$ 20,9 mil mensais e o total foi de R$ 313 mil. O salário base de Lula, no ano passado, foi de R$ 22.816.

Neste ano, o ex-presidente Lula recebeu um total de R$ 92 mil, em pagamentos salariais registrados até abril, com vencimento base de R$ 23.202 ao mês.

*Com informações do site CNN

