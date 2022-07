Apostas esportivas: aplicativos estão cada vez mais populares

A aposta esportiva foi legalizada no Brasil em 2018 e, desde então, seu crescimento impressiona não apenas brasileiros, mas também o mercado internacional. Atualmente, são mais de 400 casas de apostas atuando no país. Todas empresas internacionais, já que a lei número 13.756 determina que casas de apostas que atuam no país não podem ser brasileiras.

Com a regulamentação do setor, processo que está em trâmite no Senado e aguarda votação, essas empresas terão necessariamente que abrir sede por aqui e, dessa forma, pagar impostos ao governo brasileiro.

Nesse cenário, diversas casas de apostas aguardam a regulamentação, mas continuam investindo pesado em marketing. Hoje, é possível ver comerciais de TV, estampas de patrocínio em camisas de grandes times e placas publicitárias em estádios de futebol. A verdade é que as casas de apostas estão totalmente adaptadas ao mercado brasileiro. Elas oferecem pagamento facilitado com métodos nacionais, atendimento ao usuário em português e aplicativos, principalmente, para Android, que é o sistema mais utilizado pelos brasileiros. E é este o setor que mais cresce quando o assunto é aposta esportiva.

Um exemplo disso é a Betano, que passou a oferecer um aplicativo exclusivo para o Brasil. O aplicativo Betano atende todas as necessidades do apostador brasileiro, oferecendo Pix para depósito e saque, transmissão ao vivo de jogos de futebol e as famosas SuperOdds em jogos selecionados do Campeonato Brasileiro, entre outros destaques. Além da Betano, a novata Pixbet estreou no mercado em 2021 com site e aplicativo. A impressão é que, para ter êxito em um mercado tão competitivo como o brasileiro, as empresas de apostas precisam oferecer aplicativo para Android. De acordo com a pesquisa realizada pela Panorama Mobile Time/Opinion Box, os celulares com sistema Android dominam cerca de 87% do mercado nacional.

As maiores casas de apostas disponibilizam aplicativo também para o iOS, que é o sistema que roda em iPhones e iPads. Como é o caso da Bet365 e Betfair, duas gigantes do setor. A tendência é que mais casas de apostas passem a disponibilizar aplicativos de apostas também para iOS, mas é evidente que ainda não é uma prioridade.

A verdade é que a forma de apostar favorita dos brasileiros é através do celular e a melhor experiência mobile é oferecida por aplicativos, que são arquivos desenvolvidos para essa função. Atualmente, o apostador brasileiro tem uma grande variedade de aplicativos de apostas para escolher. E o cenário aponta que, após a regulamentação do mercado, mais empresas passaram a oferecer apps, já que o processo de download também ficará facilitado.

Hoje, as casas de apostas precisam oferecer o download dos aplicativos através do próprio site. Isso se deve pelo fato das lojas de app da Apple e Google Play não autorizarem que aplicativos de apostas apareçam no resultado da busca. A política seguida pelas empresas é aplicada no mundo todo e em mercados como o brasileiro e o indiano, em que a regulamentação do setor ainda não foi determinada pelos governos, elas não oferecem os aplicativos. Nesse sentido, muitos apostadores podem sentir-se inibidos a baixar aplicativos pelo navegador, Chrome ou Safari, por exemplo. E com a regulamentação e a facilidade de poder baixar o app direto da Google Play Store ou Apple Store a procura por aplicativos de apostas tende a crescer vertiginosamente.

