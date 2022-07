Homem vai registrar boletim de ocorrência e acaba preso em Manaus

Manaus (AM) – Klinger Batista de Souza, de 32 anos, foi até ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar um boletim de ocorrência relatando que policiais foram até sua casa nesta segunda-feira (25), para prendê-lo, pois o homem era suspeito de um crime de roubo majorado.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, o suspeito foi preso em flagrante após a vítima o reconhecer por praticar o crime. O homem tinha ido à delegacia para registar um boletim de ocorrência e afirmou que nem ele e nem seu veículo tinham praticado crime algum.

Entretanto, a vítima reconheceu ele e a placa do veículo utilizado no crime (VW Gol de placa PHL-4276) e o proprietário passou a ser procurado desde o início da manhã para prestar esclarecimentos.

Klinger, por sua vez, ainda tentou negar o crime, mas ao acompanhar a revista em seu veículo presenciou a localização de dois aparelhos celulares que foram encontrados escondidos no porta-malas do carro, sendo um deles o que havia sido roubado da vítima.

“A confiança da vítima no trabalho do 19º DIP foi decisivo, pois a mesma registrou de imediato o boletim de ocorrência e veio a esta delegacia para reconhecer o autor e o veículo tão logo foi chamada”, mencionou o delegado.

O homem de 32 anos havia coberto o aparelho celular com fita adesiva e escondido o mesmo no porta-malas do carro dentro do estofamento sendo que, assim que o aparelho foi encontrado, ele confessou o crime. Ele será autuado em flagrante delito e passará por audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

