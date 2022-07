Senador Omar participa de convenções da aliança entre PT, PV e PCdoB

Manaus (AM) – O senador Omar Aziz (PSD-AM) confirmou presença nas convenções do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Federação Brasil da Esperança (composta por PT, PV e PCdoB), que acontecem neste sábado (30) e no domingo (31), respectivamente, em Manaus.

Os encontros oficializam o palanque estadual composto para apoiar a eleição do ex-presidente Lula e apresentar os candidatos das siglas que disputarão os cargos de deputados estadual e federal nas Eleições 2022.

Os laços estreitados entre o senador Omar e o PT vão além do apoio do ex-presidente Lula à reeleição de Omar ao Senado e também refletem na escolha da suplente do parlamentar.

“Minha suplente é a vereadora Cheila Moreira, de Itacoatiara, e isso faz com que tenhamos um palanque forte para o presidente Lula. Tenho uma relação histórica com todos eles (do PT e do PCdoB), até porque eu venho do movimento estudantil, da luta pela redemocratização do País”, comenta Omar.

Para a vereadora Cheila Moreira, ter o seu nome confirmado como primeira suplente de Omar Aziz no Senado valida todo um trabalho realizado na sua vida política.

“Significa inserir Itacoatiara no cenário nacional, de forma que o interior do Estado do Amazonas se sinta representado. É contribuir para que números expressivos de projetos de interesse do Amazonas sejam aprovados. É lutar pela garantia das atividades da Zona Franca de Manaus, bem como pelo desenvolvimento do Amazonas como um todo”, declarou Moreira.

O presidente do PT-AM e da Federação Brasil da Esperança, o deputado estadual Sinésio Campos, destacou a importância dos membros e apoiadores do partido participarem ativamente deste momento decisivo para as próximas eleições.

“Cada pré-candidato e pré-candidata tem uma missão revolucionária, posto que precisamos defender essa chapa liderada pelo presidente Lula. Temos visto que o atual governo ataca, constantemente, a Zona Franca de Manaus, os povos originários da Amazônia e a nossa floresta. Queremos avançar e, por isso, temos que continuar lutando”, reforça Campos.

A Convenção Estadual do PT Amazonas será realizada a partir das 9h de sábado e da Federação Brasil da Esperança às 9h de domingo. Ambas serão realizadas no Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na avenida Duque de Caxias, 950, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

