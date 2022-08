Homem é atropelado e morre em grave acidente na Zona Norte

Manaus (AM) – José Augusto de Oliveira Bragança, de 52 anos, morreu na noite desta segunda-feira (1) após ser atropelado na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O motorista do carro que atropelou a vítima fugiu do local.

Conforme policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), José costumava beber e estaria atravessando a via de um lado para o outro, momento em que foi atropelado pelo condutor de um carro modelo Hyundai Hilux, de cor e placas não identificadas.

A vítima que era moradora da área foi arremessada a metros de distância e agonizou em via pública até não resistir aos ferimentos. O condutor envolvido no acidente não prestou socorro e fugiu. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local apenas para atestar o óbito da vítima.

O local do acidente foi isolado para atuação dos demais órgãos competentes. O corpo de José Augusto passará por perícia e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

