Bruno Krupp é acusado de atropelar e matar jovem de 16 anos no RJ

Vítima teve perna arrancada no impacto pelo modelo, que não tinha habilitação

O modelo Bruno Krupp atropelou um jovem de 16 anos na noite do último sábado (30), na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A vítima teve a perna arrancada pelo impacto e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Civil, através de nota oficial, o influenciador estava em um moto e não possuía habilitação. A 16ª DP (Barra) investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Ainda de acordo com a nota Bruno Krupp “está hospitalizado e será ouvido assim que receber alta médica”, além de que “as investigações estão em andamento para esclarecimento de todos os fatos”.

Segundo informações do g1, o modelo foi atendido pelo Hospital Lourenço Jorge e liberado no domingo (31), de acordo com informações da direção.

Bruno Krupp é modelo, influenciador e ex-namorado de Sarah Poncio. Os dois tiveram um relacionamento entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022.

Ele nasceu no Rio de Janeiro e possui 143 mil seguidores no perfil do Instagram, que foi fechado após o acidente.

*Com informações do iBahia

