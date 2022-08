Dupla Bruno & Barreto sofre acidente de ônibus em São Paulo: ‘Colidiu com um carro’

A dupla sertaneja Bruno & Barreto sofreu um acidente de ônibus na noite do domingo (31), na região de Campinas, em São Paulo. Além dos cantora, o veículo transportava outras 21 pessoas da equipe.

A assessoria da dupla se pronunciou pro meio de nota publicada pelas redes sociais e informou o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

“O ônibus com a dupla e mais 21 pessoas da equipe colidiu com um carro de passeio que diminuiu drasticamente a velocidade no meio da pista. Apesar do susto, ninguém se feriu”, diz a nota.

“Após a liberação da Polícia Rodoviária, o ônibus da equipe Bruno & Barreto seguiu viagem com destino a Maringá, no Paraná”, diz o informe, por fim.

Na legenda da publicação, os músicos classificaram o acidente como um “grade susto” e disseram estar tudo bem.

“Ontem tivemos um grande livramento. Agradecemos o carinho e as orações de todos vocês. Foi um grande susto, mas já estamos bem e em casa”, diz a legenda.

*Com informações do iBahia

