Após PIX falso, pizzaria manda lixo para ‘cliente’ em Manaus; veja o vídeo

No lugar do lanche, a pizzaria mandou lixo e escreveu na caixa: "PIX falso! Vai trabalhar vagabundo!"

Manaus (AM) – Uma pizzaria, localizada no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, mandou lixo para o cliente no lugar da pizza, após sofrer uma tentativa de golpe. O fato aconteceu na noite do último domingo (31).

Após perceberem o golpe, a equipe lembrou de um caso parecido, que aconteceu em Teresina, onde uma pizzaria também foi vítima de uma tentativa de golpe com PIX falso e mandou uma pizza e refrigerante falsos, e decidiu agir da mesma forma.

O proprietário da pizzaria, Eduardo Castelo, explicou que a equipe percebeu o golpe após solicitar que o cliente enviasse o comprovante da transferência. Horas após, o homem mandou um print, mas dava para perceber que havia sido editado.

Após novo pedido do comprovante, o suspeito disse que ia cancelar e ficou surpreso quando a pizzaria informou que ia devolver o dinheiro.

“Depois disso, ele mandou outro PIX falso e acrescentou mais um pedido. Nosso marketing estava na hora e decidiu mandar um presentinho para ele. Quando o entregador chegou no local, ele ainda fez questão do refrigerante”, disse o empresário.

No lugar do pedido, a pizzaria mandou lixo e escreveu na caixa: “PIX falso! Vai trabalhar vagabundo!”.

O empresário alertou donos de outros estabelecimentos, para ficarem atentos aos possíveis golpes. “Verificar se caiu na conta o dinheiro, conferir direitinho, se não o prejuízo é grande”. O valor dos “pedidos” do suspeito era de R$ 160.

Veja o vídeo

Leia mais:

Receita alerta para golpe do falso IOF antecipado via Pix

Bancos retomam transferências por Pix após instabilidade

‘Safadinha do Pix’ é indiciada por golpes contra homens carentes no DF