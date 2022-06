‘Safadinha do Pix’ é indiciada por golpes contra homens carentes no DF

Distrito Federal (DF) – Uma uma mulher de 30 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por estelionato amoroso após arrancar dinheiro de homens através de aplicativos de mensagens. De acordo com as investigações conduzidas pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), a jovem apelidada pelas vítimas de ‘Safadinha do Pix concentrava as investidas contra homens carentes.

A golpista captava as vítimas por meio de aplicativos de relacionamento, selecionando homens que aparentavam ter algum poder aquisitivo e que demonstrassem carência ou instabilidade emocional. No último caso, ela conseguiu faturar R$ 1 mil enganando um morador de Sobradinho, de 30 anos.

Durante as conversas pelo WhatsApp, a estelionatária seduzia com promessas de cunho amoroso e, mais adiante, sexual. “Em meio a conversas que prometiam afeto e sexo, a autora solicitava quantias para despesas diversas. Às vezes, dizia que uma ‘amiga’ entraria na brincadeira. As solicitações eram sempre via Pix”, explicou o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado.

Bronzeamento de graça

Durante a troca de mensagens, a ‘Safadinha do Pix’ tentava arrancar o máximo de dinheiro da vítima. Os pedidos eram diversos e variavam desde o pagamento com sessões de bronzeamento artificial até ajuda de custo para “ajudar uma amiga doente”.

Logo depois de conseguir receber a maior quantia possível, ela cortava a relação virtual. Nas redes sociais, a mulher colecionava seguidores e tinha o hábito de publicar fotos com roupas sensuais, além de viagens internacionais para a Europa e em festas badaladas.

*Com informações de Metrópoles

