Repórter Márcio Canuto revela que esposa está curada de câncer no útero

Márcio Canuto usou as redes sociais para anunciar que a esposa, Líbia Mafra, está curada de um câncer que havia descoberto no início de 2022. O repórter postou uma foto dos dois em um jantar para celebrar o momento feliz.

“Este é um brinde à vida. Líbia, minha mulher, descobriu um câncer no útero, meses atrás. E hoje recebeu a bênção que esperava: está livre deste problema. Curada!!! Esta é a hora de agradecer a Deus, pela sua infinita bondade, e ser grato aos profissionais do AC Camargo que, com enorme carinho e extrema competência, realizaram os propósitos do Senhor”,

escreveu.