Ex-BBB Bianca Andrade revela dificuldades para flertar: “Fingem desinteresse”

A empresária fez um desabafo nas redes sociais e disse que não consegue conversar com os pretendentes

Bianca Andrade usou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades para flertar. Solteira desde o término com o youtuber Fred, a empresária e ex-BBB comentou sobre os joguinhos de amor que os pretendentes vêm fazendo.

“Nessa minha nova fase solteira estou percebendo uma coisa: as pessoas estão com as mesmas manias na hora de flertar. Sei lá, parece que fingem desinteresse para ver se a gente acha interessante. Só que fica feio porque estão todos fazendo igual. Tenho paciência não”, disse.

Na sequência, Boca Rosa fez apelo: “Isso aí é só na minha bolha ou será que entrou para o livrinho de regras de como flertar e eu estou desatualizada?”.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Repórter Márcio Canuto revela que esposa está curada de câncer no útero

Saiba para quem deve ir a herança milionária de Jô Soares

Jô Soares namorou Claudia Raia, mas diferença de idade atrapalhou relação, disse atriz