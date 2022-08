Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing 11 propõe que os holofotes se voltem ao Norte 

Manaus (AM) – O Brasil é um país com diferentes pessoas, raças, culturas e comunicações. Cada canto do país tem particularidades e singularidades que se refletem em cada uma dessas áreas. Tratando-se especificamente da comunicação, a nortista, durante muito tempo, esteve esquecida frente às outras regiões.

Pretendendo mudar esta realidade, a administradora, publicitária e advogada amazonense Eulália Ribeiro idealizou o Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing (PMKT), com sua primeira edição realizada em 2010, em Manaus. Desde então, foram mais de 50 agências de publicidade e comunicação amazonenses inscritas, 30 premiadas e centenas de profissionais e estudantes reconhecidos.

Agora, após completar dez anos premiando e valorizando a comunicação e os profissionais do Amazonas, o PMKT inicia uma nova década mirando novos ares, desafios e horizontes. Para sua 11ª edição, que será realizada em 2022, sendo a segunda sob o comando do Mercadizar, o PMKT traz, em manifesto, que os holofotes se voltem ao Norte, dando o devido reconhecimento que os profissionais nortistas merecem.

O objetivo do PMKT é fazer a comunicação da Região Norte ser conhecida e reconhecida a nível nacional. Ser pioneiro ao engrandecer e enaltecer a identidade do lugar a que pertence é mostrar que a comunicação nortista vai impor a sua importância no mercado da comunicação nacional. Eulália Ribeiro compartilha que seu sonho é “fazer com que a nossa região seja reconhecida e que o Prêmio seja um grande encontro dos nossos profissionais que, como desde o início eu digo, com poucas verbas, fazem com que grandes campanhas sejam veiculadas. O nosso mercado não é um mercado de investimento; campanhas de pequenas verbas fazem sucesso pois os nossos profissionais se esmeram com a sua competência”.

Os tradicionais troféus Top Marketing, Criação Publicitária e Troféu Acadêmico Victor Ribeiro não estarão mais limitados ao estado do Amazonas: todos os sete estados da Região Norte poderão participar. A equipe também divulgou que foram feitas reformulações em todas as categorias e promete algumas novas. A divulgação das novidades será por meio da página no Instagram.

*Com informações do Mercadizar

