Roteiros de obras audiovisuais recebem premiação

A Associação Brasileira de Autores-Roteiristas – Abra anunciou os vencedores da 6ª edição do Prêmio Abra de Roteiro, realizado com patrocínio do Projeto Paradiso, instituição filantrópica de apoio aos talentos do audiovisual.

Com apresentação do humorista Gui Preto, o grande homenageado da sexta edição foi o diretor, roteirista, e produtor-executivo Joel Zito Araújo. Ele recebeu em seu primeiro filme de ficção (“Filhas do Vento”), que assinou direção e roteiro, oito Kikitos no 32º Festival de Gramado.

Já “Meu Amigo Fela” foi consagrado com o Prêmio Especial do Júri no Festival É Tudo Verdade e recebeu o prêmio Paul Robeson como Melhor Filme realizado na diáspora africana no Fespaco de Burkina Faso, o maior festival de cinema africano.

Recentemente o diretor lançou nos cinemas “O pai da Rita”, filme com Ailton Graça e Wilson Rabello nos cinemas, uma coprodução da Casa de Criação Cinema e Globo Filmes e estreou com a série “PCC: Poder Secreto”, que ficou entre as séries mais vistas na HBO Max.

Na categoria Melhor Roteiro Original de Filme de Ficção, o longa “A Mesma Parte de um Homem”, com roteiro de Ana Johann e Alana Rodrigues, foi premiado.

Já “Meu nome é Bagdá”, com roteiro de Roteiro de Caru Alves de Souza e Josefina Trotta, levou a categoria de Melhor Roteiro Adaptado de Filme de Ficção.

O premiado “A Última Floresta”, com roteiro de Davi Kopenawa Yanomami e Luiz Bolognesi, conquistou o prêmio de Melhor Roteiro de Documentário.

O Prêmio Paulo Gustavo dado a Melhor Roteiro de Comédia foi concebido por “Cabras da Peste”, com roteiro de Denis Nielsen e Vitor Brandt e a franquia “Turma da Mônica – Lições”, com roteiro Thiago Dottori e Mariana Zatz (colaboradora de Roteiro: Marina Maria Iório.

Adaptado da obra “Turma da Mônica”, de Maurício de Souza e inspirado na Graphic Novel “Lições” de Vitor Cafaggi e Lu Cafaggi), recebeu o prêmio de Melhor Roteiro de Obra Infantil / Infanto-juvenil. O curta-metragem “Chão de Fábrica”, com roteiro de Nina Kopko e Tainá Mühringer, foi consagrado como Melhor Roteiro de Curta-Metragem.

Na categoria que elegeu o Melhor Roteiro de Telenovela foi dado o prêmio à novela da Rede Globo “Um Lugar ao Sol”, novela de Lícia Manzo, com escrita de Leonardo Moreira e Rodrigo Castilho, com colaboração de Carla Madeira, Cecília Giannetti, Dora Castellar e Marta Goés.

Como Melhor Roteiro de Programa de Reality ou Variedades o premiado foi o “Greg News com Gregorio Duvivier – Temporada 5” (HBO). O roteiro é de Gregorio Duvivier, Alessandra Orofino, Bruno Torturra, Denis Burgierman, Arnaldo Branco, Eduardo Branco, Luiza Miguez, Mariana Filgueiras, Carol Pires, Fernanda Mena e Amanda Célio.

Nas séries, o prêmio de Melhor Roteiro de Série Documental foi para o “O Caso Evandro” (Globoplay), com roteiro Angelo Defanti, Arthur Warren, Ludmila Naves e Tainá Mühringer, com pesquisa e colaboração de roteiro de Ivan Mizanzuk. “Manhãs de Setembro – Temporada 1” (Prime Video), com roteiro de Josefina Trotta, Alice Marcone, Marcelo Montenegro e Carla Meireles, baseada em ideia original de Miguel de Almeida, conquistou o prêmio de Melhor Roteiro de Série de Ficção – Drama.

“Lov3” (Prime Video), criada por Felipe Braga e Rita Moraes e escrita por Rafael Lessa, Duda de Almeida, Filipe Valerim Serra e Natália Sellani, com colaboração de Elton de Almeida.

O prêmio de Roteirista do Ano, oferecido pelo Projeto Paradiso, foi dado a Ludmila Naves e o Prêmio Abraço (Excelência em Roteiro) foi dado a Gautier Lee.

O Prêmio Abra de Roteiro surgiu em 2016, com a finalidade de valorizar os autores-roteiristas e ressaltar a importância do roteiro na cadeia de produção da indústria audiovisual nacional. Os premiados são escolhidos pelos próprios membros da associação, em dois turnos de votação. A cerimônia de premiação este ano volta a ser presencial e será realizada em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, que recentemente reabriu suas dependências para receber o público.

Confira os vencedores do 6º Prêmio Abra de Roteiro:

Melhor Roteiro Original de Filme de Ficção

A Mesma Parte de um Homem | Roteiro de Ana Johann e Alana Rodrigues

Melhor Roteiro Adaptado de Filme de Ficção

Meu nome é Bagdá | Roteiro de Caru Alves de Souza e Josefina Trotta. Livremente inspirado na obra “Bagdá, o Skatista” de Toni Brandão. Script supervisor: JP Teixeira. Assistente de roteiro: Azaraha Martín

Melhor Roteiro de Documentário

A Última Floresta | Roteiro de Davi Kopenawa Yanomami e Luiz Bolognesi

Melhor Roteiro de Filme de Comédia | Prêmio Paulo Gustavo

Cabras da Peste | Roteiro de Denis Nielsen e Vitor Brandt

Melhor Roteiro de Obra Infantil / Infanto-juvenil

Turma da Mônica – Lições (Longa-Metragem) | Roteiro de Thiago Dottori e Mariana Zatz. Colaboradora de Roteiro: Marina Maria Iório. Adaptado da obra “Turma da Mônica”, de Maurício de Souza e inspirado na Graphic Novel “Lições” de Vitor Cafaggi e Lu Cafaggi.

Melhor Roteiro de Curta-Metragem

Chão de Fábrica | Roteiro de Nina Kopko e Tainá Mühringer

Melhor Roteiro de Série de Ficção – Drama

Manhãs de Setembro – Temporada 1 (Prime Video) | Roteiro de Josefina Trotta, Alice Marcone, Marcelo Montenegro e Carla Meireles. Baseada em ideia original de Miguel de Almeida.

Melhor Roteiro de Série de Ficção – Comédia

Lov3 (Prime Video) | Criada por Felipe Braga e Rita Moraes. Escrita por Rafael Lessa, Duda de Almeida, Filipe Valerim Serra e Natália Sellani. Colaborador de Roteiro: Elton de Almeida

Melhor Roteiro de Programa de Reality ou Variedades

Greg News com Gregorio Duvivier – Temporada 5 (HBO) | Roteiro de Gregorio Duvivier, Alessandra Orofino, Bruno Torturra, Denis Burgierman, Arnaldo Branco, Eduardo Branco, Luiza Miguez, Mariana Filgueiras, Carol Pires, Fernanda Mena e Amanda Célio

Melhor Roteiro de Série Documental

O Caso Evandro (Globoplay) | Roteiro de Angelo Defanti, Arthur Warren, Ludmila Naves e Tainá Mühringer. Pesquisa e Colaboração de Roteiro de Ivan Mizanzuk.

Melhor Roteiro de Telenovela

Um Lugar ao Sol

Novela de Lícia Manzo

Escrita com Leonardo Moreira e Rodrigo Castilho

Colaboração de Carla Madeira, Cecília Giannetti, Dora Castellar e Marta Goés

Rede Globo

Prêmio da Crítica

Cabeça de Nêgo

Roteiro de Déo Cardoso

Prêmio Abraço | Excelência em Roteiro

Gautier Lee

Roteirista do Ano | Prêmio Paradiso

Ludmila Naves

Prêmio Parceria

Frapa – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre

Roteirista Homenageado

Joel Zito Araújo

