Motociclista é atropelado por ônibus que invadiu contramão em Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista identificado como Caubir Seixas de 19 anos foi atropelado na manhã desta terça-feira (9), por um ônibus da empresa Líder, da linha 446, que invadiu a contramão, na avenida Nepal, no bairro Nova Cidade na zona Norte da capital.

De acordo com o que foi informado por testemunhas, a vítima estava pilotando sua motocicleta na via sentido bairro/centro, na avenida, quando o motorista do ônibus que dirigia no sentido centro/bairro, desviou de uma lombada e invadiu a contramão. Foi neste momento em que o ônibus atingiu Caubir que estava pilotando sem capacete. Devido ao impacto, o jovem caiu no chão e bateu a cabeça onde veio a desmaiar.

“Foi rápido. Acredito que o motociclista não conseguiu desviar, pois foi tudo pego de surpresa. Infelizmente. Ele ficou bem machucado, não sei se ele morreu na hora”, disse uma testemunha que não quis se identificar.

Após a colisão, o motorista do ônibus fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Porém o cobrador e um representante da empresa de transporte coletivo, permaneceram no local para prestar assistência à vítima e esclarecimentos às autoridades.

Caubir foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e posteriormente, foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio onde deu entrada com traumatismo craniano.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do motociclista, bem como, sobre o paradeiro do motorista do ônibus.

Ônibus envolvidos em acidentes

Em junho deste ano, Elizângela Sisnando de Abreu, 36 anos, morreu após ter a cabeça esmagada por um ônibus. O grave acidente aconteceu na avenida Camapuã, conjunto Canaranas, localizado na zona Norte de Manaus.

A mulher estava em uma motocicleta modelo Bis com o filho de 11 anos, que tinha ido buscá-lo na escola. Informações preliminares apontam que a vítima se desequilibrou por conta de um buraco na via e caiu. Um ônibus passou com os pneus sobre a cabeça da vítima.

Edição Web: Bruna Oliveira

