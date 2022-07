Grave acidente entre carro de aplicativo e micro-ônibus deixa feridos em Manaus

A colisão aconteceu, por volta de 6h desta quinta-feira (14), no cruzamento entre as ruas Major Gabriel e Leonardo Malcher, no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um grave acidente entre um carro de aplicativo e um micro-ônibus do transporte especial deixou três pessoas feridas. A colisão aconteceu, por volta de 6h desta quinta-feira (14), no cruzamento entre as ruas Major Gabriel e Leonardo Malcher, no Centro de Manaus.

Conforme relatos do motorista do micro-ônibus, que estava sozinho, o carro de aplicativo avançou o sinal e causou o acidente. Com a colisão, o micro-ônibus ainda bateu em uma mureta e derrubou a fachada de um mercadinho.

Entretanto, o motorista de aplicativo contesta a versão do condutor do micro-ônibus e diz que foi o veículo maior quem ultrapassou o sinal.

O carro ficou destruído. As vítimas são dois irmãos de 27 e 30 anos, que eram os passageiros do carro, além do motorista de aplicativo, que ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Devido ao acidente, o trânsito no local ficou completamente parado. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local.

Pó de serra foi jogado na pista por conta do óleo que ficou espalhado. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a Delegacia Especializada em Acidente de Trânsito (DEAT) descobrir quem de fato causou o acidente.

Veja o vídeo

Leia mais:

Motociclistas são arremessados na pista após acidente no Tarumã

Servidores no AM participam de curso sobre riscos de acidentes em áreas turísticas

Conrado revela ter presenciado morte de Aleksandro durante acidente