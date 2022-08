Idoso de 83 anos é atropelado ao tentar atravessar avenida em Manaus

Manaus (AM) – Enquanto tentava atravessar a avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Educandos, na Zona Sul da capital, na manhã desta quinta-feira (11), um idoso de 83 anos foi atropelado por uma motocicleta de 22 anos.

De acordo com informações de testemunhas, o idoso tentou atravessar quando foi atingido pela motocicleta e bateu a cabeça ao cair. Devido ao impacto, o condutor da moto também caiu na avenida.

No momento passava um comboio da Polícia Militar (PM), que prestou socorro às vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar o resgate da idoso e do motociclista. A mãe do condutor esteve no local e informou que o filho estava a caminho do trabalho.

Após receberem os primeiros atendimentos médicos pelo Samu, os dois homens envolvidos no acidente foram levados para uma unidade hospitalar da cidade, para continuar os procedimentos médicos. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Leia mais:

Cabo da PM sofre grave acidente de carro em Manaus

Égua que sofreu acidente em vaquejada foi submetida à eutanásia, diz Adaf

Motociclista fica ferido após acidente de trânsito em Manaus