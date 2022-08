Motociclista fica ferido após acidente de trânsito em Manaus

O caso aconteceu na Bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista ficou ferido, na tarde deste sábado (6), após ser vítima de acidente de trânsito. O caso aconteceu na Bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, Zona Oeste de Manaus.

Conforme informações preliminares, o motociclista trafegava na região da Bola do Produtor, quando um carro encostou na traseira da motocicleta. Em razão do impacto, motociclista perdeu o controle do veículo e acabou caindo na rua.

Após o acidente, o motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O piloto apresentou ferimentos leves.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) orientou os motoristas, que passavam na região, sobre os cuidados no trânsito.

Outro caso de acidente

O motorista Edmilson Renan Borges Siza, 20 anos, que foi arremessado de um carro durante um grave acidente, na última segunda-feira (1º), na avenida da Flores, morreu nesta terça-feira (2) no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, em Manaus.

O jovem conduzia o carro preto modelo Ford Ka, que trafegava no sentido Centro/bairro, quando perdeu o controle, bateu em uma mureta, capotou, invadiu a contra mão e caiu em cima do carro vermelho modelo Siena, que estava no sentido bairro/Centro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), pela mãe da vítima, Edmilson perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um motociclista que atravessou bruscamente na sua frente.

Segundo informações, o carro chegou a capotar várias vezes ao ponto de cair em cima de outro veículo Fiat Siena, que trafegava no outro lado da via. A condutora do veículo teve que ser retirada das

ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levada para uma unidade hospitalar da cidade.

Já Edmilson foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, bairro Coroado, zona leste, aonde foi reanimado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras três pessoas estavam no carro com Edmilson.

