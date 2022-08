Concurso da PMAM: Ampliado o número de vagas para teste físico e avaliação psicológica

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (12), a ampliação do número de candidatos aptos ao Teste de Aptidão Física (TAF) e Avaliação Psicológica no concurso da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Com isso, o número de candidatos que a Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, vai chamar para as próximas fase é seis vezes maior, aumentando o cadastro reserva do certame.

Com o anúncio, de 4.050 mil candidatos, que inicialmente seriam convocados para a avaliação, a convocação passará para 8.137 mil. Ao final de todas as etapas, serão inseridos na corporação 1.350 novos policiais militares, sendo mil soldados do nível médio e 350 oficiais de nível superior.

De acordo com o governador, o aumento do cadastro de reserva vai permitir, também, a convocação de mais aprovados. O calendário da avaliação será reajustado e divulgado nos próximos dias pela FGV. Ao todo, o concurso teve mais de 100 mil inscritos.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) lançou, na última terça-feira (9), o edital de convocação para o exame médico e toxicológico para os candidatos do concurso público da corporação.

Os exames serão realizados no período de 29 de agosto a 13 de setembro de 2022, na Junta Ordinária de Inspeção de Saúde (Jois) da Corporação.

Estão sendo convocados para realizar os exames 318 candidatos ao cargo de 2º Tenente Bombeiro Militar e 2.400 candidatos ao cargo de Soldado Bombeiro Militar.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Concurso da Prodam tem datas alteradas para isenção de taxa de inscrição

Inscrições para Concurso cultural 2022 iniciam em Manaus

Prodam abre concurso público para 50 vagas mais cadastro de reserva