Casal é preso com armas e drogas no bairro Petrópolis

Ação policial iniciou após busca por suspeito de roubo no bairro Tarumã

Manaus (AM) – Débora Michele Alzier da Silva, de 37 anos e Márcio Rogério Rodrigues Farias, de 31 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (12), com drogas e armas de fogo. A ação ocorreu no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação iniciou com intuito de prender um indivíduo, de 21 anos, procurado por participação de roubos na área do Tarumã, na Zona Oeste.

“Recebemos a informação que esse suspeito estava no bairro de Petrópolis, na casa da mãe dele situada no beco Mossoró. Fomos até o local e chegando lá ele não estava no imóvel, mas a mãe permitiu que nós entrássemos para comprovar que ele não estava. Vimos uma quantidade de drogas e a mãe ficou nervosa, disse que era usuária e não era dela”, explicou o delegado.

O titular do 20° DIP informou ainda que durante revista nas coisas que seriam do indivíduo foram localizadas uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, além de mais droga e balança de precisão. Déborah e Márcio, que são, respectivamente, mãe e padrasto do indivíduo foram presos em flagrante.

Os dois irão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ambos sustentam que são apenas usuários e que todo o material pertence ao filho de Michele que é procurado.

“Quanto ao filho dela, as investigações continuam. São dois autores que cometem roubos a pedestres aqui no Tarumã e esperamos retirá-los das ruas em breve”, destacou a autoridade policial.

O casal foi apresentado no 20° DIP e deve ficar à disposição da Justiça.