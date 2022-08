Procedimento na sobrancelha dá errado e deixa mulher desfigurada

O TikTok é um potente disseminador das tendências de beleza. No aplicativo chinês, se encontra todo e qualquer tipo de maluquice. Por isso, é importante tomar cuidado com as técnicas divulgadas na rede social, para não sofrer com as possíveis consequências de um procedimento malsucedido.

Esse foi o caso de Carla, uma tiktoker que veio a público contar a experiência traumática que teve após se submeter a uma intervenção estética nas sobrancelhas.

A mulher realizou um procedimento de laminação, que consiste no uso de uma solução para deixar os fios retos e flexíveis, alinhando-os na mesma direção.

A surpresa veio depois da intervenção, quando Carla teve uma reação alérgica à solução. A jovem desenvolveu erupções cutâneas e crostas, além de inchaços e uma vermelhidão intensa na região.

“Não consigo franzir a testa, mal consigo abrir os olhos. Não posso sair, não posso ir trabalhar, não posso dirigir”, lamentou Carla por meio de um vídeo publicado na rede social.

Medicamentos fortes

Apesar de tomar medicamentos fortes para tratar a condição, a tiktoker não tem apresentado melhoras. “Eu me sinto muito doente e mal com isso. Esse foi o pior mês da minha vida”, desabafou. A administradora do perfil Honest asf Carla destaca que devia ter imaginado a reação que sofreria, já que costuma reagir mal a certos tratamentos.

Arrependida, a jovem afirma que nunca mais fará nenhum tipo de procedimento estético. “Acho que é o fim dos tratamentos de beleza para mim.”

A tiktoker fez questão de frisar a importância de realizar um teste de toque antes de qualquer tratamento, a fim de identificar possíveis reações alérgicas a tempo.

