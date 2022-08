Idosa morre com cabo de barraca cravado no peito durante ventania em praia

Uma banhista morreu na tarde da última quarta-feira (10/8) depois de ser atingida no peito pelo cabo de uma barraca de praia em Garden City (Carolina do Sul, EUA), nas proximidades de Myrtle Beach, um popular destino de verão da região.

Tammy Perreault, de 63 anos, foi levada às pressas para um hospital próximo, mas não resistiu ao grave ferimento, de acordo com reportagem da emissora WBTW.

De acordo com a polícia, o forte vento na praia fez a barraca se soltar da areia e decolar, indo diretamente ao peito da idosa.

Um levantamento da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA descobriu que houve cerca de 2,8 mil lesões relacionadas a guarda-sóis entre 2010 e 2018 no país.

De acordo com estudo publicado na revista “Journal of Safety Research”, no ano passado, a maioria dos pacientes com lesões de guarda-sóis usados em praia ou locais com piscina tratados nos setores de emergência de hospitais era formada por mulheres com mais de 40 anos.

“A lesão mais frequentemente relatada foi laceração, seguida de contusões ou escoriações e lesão de órgãos internos, e a parte do corpo com maior incidência de lesões foi a cabeça/pescoço, seguida pela extremidade superior”, acrescentou o estudo.

*Com informações do Extra

