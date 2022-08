Brasileiro: Fortaleza bate o Ceará por 1 a 0 no Castelão

O Fortaleza derrotou o Ceará por 1 a 0, neste domingo (14) no estádio Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante Moisés aos 16 minutos da etapa inicial. Essa foi a terceira vitória seguida do Leão na competição, que, com o resultado, saiu da zona do rebaixamento, assumindo a 15ª posição com 24 pontos. Já o Vozão aparece na classificação em uma posição acima com 25 pontos.

Pelo Brasileiro, as equipes voltam a jogar no próximo domingo (21). O Fortaleza recebe o Corinthians e o Ceará visitará o Bragantino.

FIIIIIIIIIM DE CLÁSSICO REI NA ARENA CASTELÃO! O LEÃO VEEEEEENCE O RIVAL, 1 A 0, COM GOL DE MOISÉS, SOMA MAIS TRÊS PONTOS NO BRASILEIRÃO E DEEEEEIXA A ZONA DE REBAIXAMENTO! VAMOOOOOOS! 🦁 pic.twitter.com/TBN6Dvl6oD — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 14, 2022

