Ministro da Defesa planeja dialogar com Alexandre de Moraes

Militares de alto escalão apostam que a troca no comando do tribunal deve melhorar relação com a Corte

O Ministro da Defesa e general Paulo Sérgio Nogueira confirmou presença na posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para interlocutores, Nogueira disse que planeja restabelecer o diálogo com o tribunal para pedir encontro com técnicos para discutir as propostas das Forças Armadas.

A CNN apurou com fontes da Defesa que a estratégia é fazer um novo contato e marcar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Um novo ofício só seria enviado posteriormente, caso a conversa não avance. A expectativa da pasta é que não será necessário reenviar um documento que já está posto ao TSE principalmente se o diálogo com Moraes avançar.

Outra sinalização que o ministro Paulo Sérgio deve fazer é que a reunião com os técnicos das Forças Armadas não precisa ser exclusiva, mas o ministro deve propor que seja feita uma discussão ampla sobre as propostas dos militares entre todos os envolvidos no encontro. De acordo com relatos feitos à CNN, a ideia é que essa discussão entre técnicos dure de um a dois dias para que seja feita análise e o debate das propostas.

* Com informações do site CNN

