Centro de Saúde Mental é inaugurado no Amazonas

Manaus (AM) – O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, inaugurou, nesta segunda-feira (15), o novo Centro de Saúde Mental do Amazonas, no Planalto, zona centro-oeste de Manaus. A unidade abre as portas com um novo conceito de atendimento integral à saúde.

O Centro de Saúde Mental do Amazonas é um serviço que irá atender, com qualidade, segurança ao paciente, e dentro das melhores práticas, as urgências e emergências psiquiátricas, 24h por dia, todos os dias da semana, e contando com leitos para observação.

“Essa é uma estrutura que está dividida em duas fases, construímos essa primeira fase, a segunda fase já está em licitação também; nós vamos construir um outro prédio atrás, que também vai fazer parte desse complexo”, ressaltou Samad.

O secretário explicou que o Centro não atenderá somente casos relacionados à saúde mental, mas todas as urgências e emergências ocorridas com pacientes de saúde mental. A unidade oferece atendimento especializado e humanizado com profissionais capacitados para atender à demanda.

“Pacientes psiquiátricos não têm só emergência psiquiátrica, eles enfartam, eles têm outras doenças. Inclusive, era uma dívida ter uma sala de emergência completa, nós temos aqui essa sala de emergência, que vai atender as emergências médicas, como qualquer outra emergência, não só as emergências psiquiátricas”, enfatizou o secretário.

Estrutura

No Centro de Saúde Mental haverá até 12 leitos de observação, além de atendimentos clínico; psiquiátrico; de serviço social e de psicologia; e atendimento de urgência e emergência.

A secretária adjunta de Urgência e Emergência, Neylane Macedo, contou que o novo centro receberá os pacientes, para atendimento especializado de urgência e emergência psiquiátrica, dentro da política de humanização e dentro das políticas de saúde e rede de atenção no estado.

“Contamos com a equipe especializada, com o médico psiquiatra dentro dos protocolos clínicos de atendimento, esse paciente tem aqui a sua estabilização e seu atendimento, se necessário ele é internado, senão ele sai de alta, mas o importante é que ele faz parte agora de uma rede de atenção”, reforçou.

A unidade atenderá à demanda do estado, com atendimento humanizado, qualificado, e com equipamentos que irão garantir um cuidado à saúde de forma integral.

Tratamento

A unidade também terá o papel de organizar a continuidade do cuidado na rede de saúde mental, indicando o melhor serviço de saúde mental após o atendimento emergencial do paciente, podendo ser: um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); ambulatório especializado; internação breve; Centro de Reabilitação em Dependência Química; ou até mesmo na atenção básica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Comer 3 porções de frutas por dia melhora saúde mental, sugere estudo

Brasil vive “2ª pandemia” na saúde mental, com população deprimida e ansiosa

Turismo no Amazonas proporciona benefícios para a saúde mental, apontam especialistas