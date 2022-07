Rio Preto da Eva (AM) – A natureza proporciona toda a diferença para saúde e para o bem-estar de quem consegue manter uma conexão maior com o meio ambiente. Estudos apontam que tirar um tempo para permitir essa aproximação com a natureza é fundamental para ter uma saúde em dia e cabeça em ordem, além de fazer toda diferença para encarar a rotina dos dias corridos de uma outra forma. A quem buscar, a região Amazônica também proporciona esses prazeres. Localizado a poucos minutos de Manaus, o município de Rio Preto da Eva disponibiliza inúmeras opções para quem busca uma maneira simples de relaxar e ter uma folga da correria cotidiana.

Uma pesquisa confirmou os benefícios do convívio da natureza para a saúde mental. Pesquisadores da Universidade de Chiba, no Japão, reuniram 168 voluntários e colocaram metade para passear em florestas e o grupo restante para andar nos centros urbanos. As pessoas que tiveram contato com a natureza mostraram em geral uma diminuição de 16% no cortisol (hormônio do estresse), 4% na frequência cardíaca e 2% na pressão arterial.

Outro estudo, realizado em conjunto pela Universidade de Harvard e o Brigham and Women’s Hospital, feito com mais de 108 mil mulheres, mostra que a taxa de mortalidade das que viviam em áreas mais verdes era 12% mais baixa do que aquelas que vivem em centros urbanos.

Um levantamento aponta ainda que pessoas que passam pelo menos 120 minutos, por semana, na natureza são significativamente mais propensas a terem boa saúde e maior bem-estar psicológico do que aquelas que não o fazem. O estudo foi publicado na revista Nature em 2019.

Mesmo que você não viva em uma região mais arborizada, frequentar locais verdes já é um grande benefício para a saúde. Localizado em Rio Preto da Eva, o Balneário Apoema fica no km 8 da estrada do Alto Rio e é referência no “turismo sustentável”. Conforme a proprietária do estabelecimento, Daniela Oliveira Branicio, a maioria das pessoas que buscam passar o fim de semana no local são oriundas da capital amazonense.

“Temos uma procura muito grande. As pessoas procuram muito porque aqui mal pega internet. Aqui é um lugar muito rústico e rural, percebo que esse tipo de turismo está pegando força. As pessoas querem mais essa atmosfera e é bastante procurado. Acredito que se tivessem tempo, já que a vida na cidade não nos permite tanto, ficariam mais nesses locais, nesses lugares assim. Quando as pessoas vêm da capital sempre ficam maravilhados”, disse.

Viver em áreas urbanas afetadas pela poluição do ar, entre outras ameaças ambientais, é particularmente prejudicial, tanto fisicamente quanto mentalmente. Há alguns anos, costumava-se ver pessoas saindo do interior para tentar uma vida melhor nas grandes metrópoles, mas, em busca de maior qualidade de vida, atualmente é natural ver o caminho contrário seguido.

“Quando estamos no interior nós desaceleramos bastante. É muito bom estar em contato com a natureza. É tudo mais calmo e tranquilo do que na capital, e é por isso que muitas pessoas nos procuram. Quando se está na cidade, é possível ter acesso a muitas coisas boas, mas também a muitas prejudiciais à saúde de cada um. A qualidade de vida de quem vive no interior é bem melhor! Essa energia pura vinda na natureza é muito forte e nós nos sentimos mudados”, destacou Daniela Branicio.

Especialista confirma benefícios da natureza

Conforme o psicólogo Eduardo Alves de Almeida, o ser humano costuma reproduzir o ambiente em que ele vive por meio das suas relações interpessoais, seja um local caótico ou tranquilo. O psicólogo ressalta ainda que os pontos que proporcionam esse bem-estar estão lidados ao relaxamento e aos estímulos (visuais, sonoros, olfativos) que os ambientes da cidade normalmente não propiciam.

“Se um indivíduo vive em um ambiente caótico, barulhento, carregado de ansiedade, ele reproduzirá tudo isso através do próprio comportamento com outras pessoas, até mesmo gerando questões psicológicas negativas para si, ou seja, se estamos em ambientes que são saudáveis e menos caóticos, nosso comportamento será o oposto, e nossas relações serão mais saudáveis”, pontuou.

Turismo no município de Rio Preto da Eva

O titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Agroindústria, Comércio e Turismo de Rio Preto da Eva (Semplactur), Ronisley da Silva Martins, explicou que o turismo no município proporciona o benefício a saúde mental da população devido aos inúmeros balneários, cachoeiras, corredeiras e propriedades rurais.

“Sair da rotina já é motivo para melhorar o humor e deixar as pessoas mais felizes. Se for junto a natureza, melhor ainda. O município de Rio Preto da Eva oferece isso em decorrência dos balneários, cachoeiras, corredeiras e propriedades rurais que provocam uma demanda significativa nos finais de semana e principalmente nos finais de mês com fluxo de aproximadamente 10 a 20 pessoas, em cada local”, ressaltou o secretário.

Ao todo, Rio Preto da Eva reúne 47 cachoeiras, grutas, corredeiras e cavernas que se somam aos inúmeros balneários e pontos turísticos do município que valem a pena ser visitados.

