Fifa anula clássico de Brasil x Argentina e CBF leva multa de R$ 1,6 milhão

Esse clássico é o que seria disputado no dia 5 de setembro do ano passado, na Neo Química Arena

A Fifa confirmou, nesta terça-feira (16), o cancelamento da partida entre Brasil e Argentina, que seria realizada em setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

A decisão acontece em comum acordo com as duas confederações, que retiraram seus recursos da Corte Arbitral do Esporte (CAS). A CBF e a AFA pediam os pontos do confronto.

Esse clássico é o que seria disputado no dia 5 de setembro do ano passado, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo foi interrompido no início, quando agentes da Anvisa invadiram o gramado do estádio do Corinthians para deter jogadores argentinos que haviam violado regras sanitárias do Brasil.

No caso do Brasil, a multa é de 300 mil francos suíços (R$ 1,624 milhão). Os argentinos pagarão metade desse valor, ou seja, R$ 812 mil. A AFA divulgou que 25% da multa será doada à OMS (Organização Mundial da Saúde) em apoio aos esforços para combater a pandemia de Covid-19.



O confronto influenciaria em nada o resultado das Eliminatórias. A seleção brasileira terminou de forma invicta e disparada na frente, com 45 pontos em 17 jogos – seis a mais do que os argentinos.

Na última quinta-feira (11), a CBF já havia confirmado o pedido de cancelamento da partida após solicitação da própria comissão técnica da seleção. A AFA também divulgou comunicado nesta terça divulgando o resultado.



Com a decisão, a CBF agora tenta fechar os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Os dois jogos estão engatilhados para ser realizados na Europa em setembro. Um deles contra a Tunísia e o outro contra a Argélia. As partidas estão previstas para os dias 22 e 27 de setembro.

*Lance

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Jogador leva “peixada” na cara durante partida na Argentina

Jogo atrasado entre Brasil e Argentina pode ser realizado em setembro

Seleção feminina retorna aos treinos após goleada