Atriz Regina Duarte recebe críticas após atacar carta à democracia

A atriz Regina Duarte, ex-namoradinha do Brasil e ex-secretária da Cultura de Jair Bolsonaro partiu para o ataque contra os adeptos da esquerda e contra sua própria classe artística. Seu alvo principal são os colegas de profissão, os mesmos que a ignoraram numa apresentação teatral em São Paulo, recentemente

“Bate mesmo!”, incita ela, marcando os perfis de Guilherme Fiúza e de Carla Zambelli (PL-SP).

Regina fez o comentário ao compartilhar uma postagem de Carla Zambelli na qual ela e o jornalista Guilherme Fiúza criticam os “artistas pró-cartinha”, numa menção à carta em defesa da democracia.

Caetano Veloso, Maria Bethânia, Fernanda Montenegro, Arnaldo Antunes, Chico Buarque, Anitta, Camila Pitanga, Antônio Fagundes, Gal Costa: a lista é grande e das mais variadas, mas por terem assinado e lido trechos da “cartinha”, todos eles entram no rol de novos desafetos de Regina e são desancados por ela já no início de seu post. “Que vergonha que eu tenho dessa ‘leva!’, escreveu.

A atriz optou por repostar o conteúdo dos aliados de Bolsonaro. “Batam mesmo, patriotas, que o meu pluralismo abestado me impede de bater na categoria por mais indignada que eu esteja!”, postou.

Ela finaliza o texto em que discorre sobre a democracia (“Que democracia essa ‘leva’ quer? Bolsonaro é exemplo para o mundo todo”, finalizando com a seguinte frase: “Como em 2002, EU TENHO MEDO”, em letras maiúsculas.

Regina rompeu seu contrato de mais de quatro décadas com a Globo para assumir a Secretaria da Cultura por dois meses e meio, entre março e maio de 2020, após semanas de fritura.

Mesmo afastada e com a promessa (não cumprida) de assumir outro cargo no governo, ela se mantém fiel ao presidente e alinhada ao discurso bolsonarista. As redes sociais nao deixaram por menos. Uma leva de críticas elevou o nome de Regina Duarte ao trending topics do Twitter.

Veja alguns comentários:

Luiz Amaral – @Luamaral1985 – “Levou um pé na bunda do BOSTA e fez papel de otária. Não doida, é a classe artística que tem pena de sua estupidez, já devolveu a grana que pegou da lei Rouanet de forma ilegal?”

nword [email protected] “Regina Duarte é provavelmente uma das artistas mais ordinárias que eu já conheci. Ela rebaixa a classe artística a qual ela mesma faz parte, pelo simples prazer de lamber as bolas de um político que não faz nada pela arte, e nada pela cultura do país. Vergonha dessa mulher.”

Paula Moretti – @PaulaMoretii – Regina Duarte postou vídeo contra os artistas que leram a carta da democracia(dentre muitos Dona Fernanda Montenegro) os chamando de hipócritas,afirmou que aquilo é “cinismo e pouca vergonha” e que tem vergonha deles. Elisa Lucinda comentou “E eu de você “. Que triste fim

Roberto Deluca – @rdeluca64- Calma pessoal, provavelmente a Regina Duarte está tentando ter a divida de R$ 319 mil reais perdoada. Bajular Bolsonaro para ter dívidas perdoadas ou parceladas em 115 anos (velho da Havan) virou moda.

Maria Claudia Ferz- @mclaudiafernand – Ela tem q continuar o ostracismo que é o lugar dela!!!

Fabi Almeida Castro – @fabicastroal -Em resposta a @ivamcabral se um dia foi do bem, agora está contaminada.

@ivamcabral- O desespero pelo ocaso, aliado à decreptude da idade e do caráter que nunca foi dos melhores, agora desnudando sua verdadeira face!!