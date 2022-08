Prefeitura divulga resultado preliminar de edital para vendas de alimentos no Passo a Paço 2022

Manaus- A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou na última terça-feira, 16, no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.407, o resultado preliminar da avaliação das propostas apresentadas para venda de alimentos nas praças do entorno dos palcos “Tucupi” e “Caboquinho”, durante o festival “#SouManaus Passo a Paço 2022”, que acontecerá nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro deste ano, no centro histórico de Manaus.

Os proponentes podem também conferir o resultado na aba “editais” do site manauscult.manaus.am.gov.br.

Os proponentes conforme o item 9.1 do Edital têm o prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da divulgação do resultado preliminar, para interposição de recursos contra o resultado.

As atas de avaliação das propostas apresentadas estão disponíveis para os inscritos legais para consulta na sede da Manauscult, localizada no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, zona Sul, das 8h às 17h.

“Essa é mais uma oportunidade de democratização para que todos tenham a chance de colocar a sua marca, o seu trabalho no maior festival de artes integradas do Amazonas. É importante se atentar quanto às categorias que são das mais diversas justamente para atender todos os segmentos interessados”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O Edital disponibilizará até 26 vagas para operação de venda de alimentos, nas três categorias: Food Bike (cachorro-quente), Carrinho de Comida Ambulante e Barraca de Comida.

Oficina de ‘Boas Práticas Sanitárias’

Cerca de 40 permissionários habilitados no Edital nº 004/2022, bem como os 26 contemplados para a Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa prevista no Edital nº 009/2022, vão receber nesta sexta-feira, 19/8, às 9h, no salão multifuncional do Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), localizado na avenida 7 de Setembro, no Centro, em frente ao Les Artistes Café Teatro, a oficina de ‘Boas Práticas Sanitárias’.

O objetivo é conscientizar sobre cuidados de manipulação de alimentos a todos que vão participar do “#Sou Manaus Passo a Paço 2022” durante os quatro dias de programação.

As instruções serão dadas pela Visa Manaus. Além das orientações, ainda vão ocorrer a assinatura do termo de permissão e o sorteio da ordem dos locais das barracas.

Leia mais: