Mais de duas toneladas de lixo são retiradas da casa de acumulador em Manaus

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizou, neste sábado (13), a limpeza da residência de um acumulador, na rua Martins Santana, bairro Morro da Liberdade, zona Sul da cidade. Mais de duas toneladas de resíduos foram retiradas da casa. A ação ocorreu depois que os moradores solicitaram auxílio à prefeitura.

De acordo com o subsecretário de operações da Semulsp, José Rebouças, foram necessários dois caminhões para retirar os resíduos da casa do acumulador. Toda a ação foi realizada com o consentimento do morador, que acompanhou todo o trabalho.

“A prefeitura está dando apoio na retirada dos resíduos que estavam incomodando e preocupando os moradores com a quantidade de material que estava atingindo a rua, além de estar atraindo roedores para a região”, contou Rebouças, que adiantou que parte dos resíduos foi para o setor de reciclagem.

Segundo o metalúrgico Ricardo Marques, 42, que mora nas proximidades da casa do acumulador, o excesso de resíduos estava há mais de cinco anos na rua.

“A casa dele já estava ‘fazendo’ mau cheiro para nós, moradores, além de atrair ratos para as nossas residências também. Queremos agradecer à Prefeitura de Manaus por ter atendido o nosso chamado e pelo trabalho”, disse.

A remoção do lixo, além de preservar a saúde do morador, também evita a propagação de doenças para as casas vizinhas, já que o acúmulo de lixo favorece a proliferação de pragas e do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças, como dengue, zika e chikungunya.

A Semulsp também levou uma equipe de Educação Ambiental para o local, que realizou o trabalho de conscientização, tanto do dono da casa quanto dos moradores das adjacências.

