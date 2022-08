Eduardo Braga e Anne Moura assinam Carta de Compromisso com a Ética e pela Boa Governança

Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), e a vice, Anne Moura (PT), assinaram, nesta terça-feira (23), a Carta de Compromisso com a Ética e pela Boa Governança. O documento foi assinado no auditório da Cúria Arquidiocesana de Manaus, no Centro.

O documento foi elaborado pelo Comitê Amazonense de Combate a Corrupção (Cacc), criado há oito anos e que reúne representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, Arquidiocese de Manaus, Sindicatos dos Fazendários do Amazonas e os conselhos regionais de Economia, Administração e de Contabilidade.

O senador Eduardo Braga disse que os compromissos estabelecidos na carta estão em consonância com o plano de governo da coligação, registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “Estou muito satisfeito em assinar esse documento ao lado da minha vice Anne Moura. Estamos sempre comprometidos com a ética e a boa governança, e isso já mostramos que sabemos fazer”, destacou Braga.

O candidato informou que, uma de suas primeiras ações no comando do Governo do Amazonas, será a implantação de políticas públicas para a geração de emprego e renda para a população, o combate à fome e a inclusão social para mulheres, adolescentes e idosos. A defesa da Zona Franca de Manaus também foi destaque na fala do senador.

Anne Moura afirmou que um de seus principais compromissos com o Amazonas será a implantação de ações voltadas para a redução dos índices de pobreza e de pobreza extrema na capital e no interior. “Hoje, o nosso grande desafio é o combate à fome. No nosso governo, vamos dar prioridade à vida, as pessoas”, afirmou a candidata à vice-governadora.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Eduardo Braga inicia campanha no interior do AM com comício em Caapiranga

“Vamos transformar o Amazonas num grande canteiro de obras”, afirma Eduardo Braga

Eduardo Braga distribui panfletos ao lado da vice Anne Moura e Omar Aziz