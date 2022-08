“The Beatles Bossa Clube” faz única apresentação no Teatro Amazonas

Os ingressos são vendidos no valor de R$ 30 (primeiro lote) na bilheteria do Teatro ou no site da Bilheteria Digital

Manaus (AM)- O espetáculo de sucesso “The Beatles Bossa Clube” fará única apresentação nesta sexta-feira (26) no Teatro Amazonas, às 20h, no Centro Histórico de Manaus. O show terá a interpretação das vozes marcantes de Miriam Abad, Gisele Menezes, Bella Queiroz e Lia Carvalho, com participação especial de Nay Souza e com direção musical de Carlinhos Bandeira.

“É um espetáculo que não pretende ser um simples cover da banda inglesa, mas uma fusão entre as canções marcantes dos quatro fabulosos com a cadência sincopada da bossa nova brasileira”, disse Lívia Prado, idealizadora do projeto.

Brasileiro que é brasileiro sabe que a música feita aqui é receita de qualidade, mas, fato é que os Beatles são quase uma unanimidade, pela beleza de suas composições e letras poéticas entoadas em refrões inigualáveis. Não é novidade juntar os ritmos. Roberto Menescal já fez, por exemplo, um excelente trabalho com Stuart Coopeland, integrante da banda The Police.

Paul McCartney já tentou fazer uma bossa nova, nos anos 60, sem muito sucesso. Diferente do que aconteceu com Sérgio Mendes e Brasil’66 que bossanovou Fool on The Hill e recebeu elogios de John Lennon.

Michelle, I Wanna Hold Your Hands, Ticket to Rigth, Let It Be, dentre tantas são renovadas pelas meninas de Manaus, que desde 2018 se apresentam em teatros com o show The Beatles Bossa Clube.

O grande feito desse clube de Beatles in bossa é que não é um clube do bolinha. Ao contrário dos eternos boys bands, essa transição vocal, arranjos e interpretações são femininas.

Os ingressos são vendidos no valor de R$ 30 (primeiro lote) na bilheteria do Teatro ou no site da Bilheteria Digital.

Sobre as cantoras

Miriam Abad, soprano amazonense, formada em Música, pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA), vencedora do II Concurso de Canto da Floresta (2011), 4º lugar no Festival da Canção de Itacoatiara (2012), desde 2018 participa do The Beatles Bossa Clube, solista do Coral do Amazonas e trabalha com a Amazonas Baroque Ensemble viajando para concertos no Brasil e no exterior com a qual gravou cinco CDs sendo muito elogiada pela Early Music Magazine (Nova York) pelo disco Dei due Mondi.

Gisele Menezes, compositora, cantora popular e lírica há 15 anos. Durante sua trajetória, já teve oportunidade de dividir palco com grandes nomes do Heavy Metal nacional, a exemplo de Edu Fallaschi (Angra, Almah), em 2008 e novamente em 2019 como vencedora do concurso vocal “Cante na Shadows in Concert”, organizado pelo cantor, sendo cantora convidada no show de Manaus. Já teve a oportunidade de abrir os shows de importantes bandas nacionais e internacionais (Shaman /2008, como cantora da banda Amazônica) e Nightwish (banda de heavy sinfônico finlandesa em 2008). Atualmente, integra também o “The Beatles Bossa Clube”.

Bella Queiroz, cantora e compositora, com sua energia única foi aplaudida de pé no sudeste ao apresentar-se na turnê do projeto “Canta Manaus”, da Prefeitura Municipal de Manaus e percorreu a Chapada dos Veadeiros com experiência de artista de rua. Dona de um carisma envolvente com sua voz peculiar e afinada, indo do português ao inglês, italiano, francês e espanhol.

Lia Carvalho teve suas primeiras experiências em canto a partir de 2015, quando entrou para o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos como soprano, apresentando-se em grandes eventos culturais do estado do Amazonas, tais como Festival Amazonas de Ópera (FAO), concertos e espetáculos natalinos. Em 2019, foi aprovada no seu primeiro papel como solista, no premiado musical “A Caixa Mágica do Natal”, reprisado o papel em 2020, quando também ingressou no curso de Música da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Nay Souza, cantora, produtora musical muito conhecida no cenário do Rock é vocalista da Banda N69 e da The Marcianas, com diversos projetos, se apresentou em 2016 no Festival Internacional de Jazz & Blues de Tepequém (Brasil/Venezuela), abriu show para a Banda Raimundos no Amazonas Rock Festival, participou da XXVIII Festa do Açaí de Codajás.

*com informações da assessoria

Fotos: Caio di Biasi

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Centro de artes realiza espetáculos de dança nesta semana

Oreni Braga assume vice-presidência da Manauscult

João Gomes é confirmado no Rock in Rio