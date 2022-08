João Gomes é confirmado no Rock in Rio

O cantor João Gomes foi confirmado para se apresentar no Rock in Rio 2022. Ele será o primeiro nome do piseiro (estilo musical surgido no Estado da Bahia, derivado do forró) a cantar no festival.

Gomes se apresentará em 4 de setembro, dia que contará também com os shows de Pedro Sampaio, Baco, Mc Dricka, Lagum e Terno Rei no mesmo palco.

“Quero aproveitar e convidar todos os meus fãs para votarem na música que querem que eu inclua no setlist. Vai ser um show totalmente interativo e com participação do início ao fim do público”, disse comunicado divulgado pela assessoria do artista de 20 anos.

No início do mês, ele reuniu 150 mil pessoas para a gravação do seu novo DVD, no Marco Zero do Recife. O Rock in Rio vai ser realizado nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Dua Lipa, Guns N’ Roses, Coldplay e Green Day são os headliners desta edição.

Edição 2022

Após dois anos de pandemia, o Rock in Rio volta a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro. A organização do evento apresentou o Palco Mundo, a principal e a maior estrutura para os shows do festival. A novidade é que o palco será feito em aço, com estrutura reutilizada e 100% reciclável.

“Cada vez a gente mostra que é possível sonhar grande e fazer acontecer. Esse palco é mais um exemplo disso. A gente entende que nossa história vai inspirar a de outras pessoas. É essa história que a gente quer contar”, diz o CEO Rock In Rio, Luis Justo.

Ele destaca que garantir a sustentabilidade e envolver todos os parceiros nessa política é uma das metas fixadas pelo festival. O palco este ano será feito em parceria com a Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. Segundo o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, a sustentabilidade é também uma preocupação da empresa.

“Temos que implantar ações o mais rápido possível, para que possamos continuar usando recursos que existem no planeta e deixar para as gerações que vêm depois de nós”, afirma

Werneck e Justo participaram, hoje de manhã, de entrevista para detalhar a parceria no festival. Perguntado sobre possibilidade de manifestações políticas no evento, a exemplo do que ocorreu no Festival Lollapalooza, em São Paulo, em março deste ano, Justo ressaltou que a organização não tem nenhum posicionamento partidário.

Foto: Reprodução Instagram

Edição Web: Bruna Oliveira

*com informações Jornal de Brasília

Leia mais:

Rock in Rio terá palco 100% reciclável

Esquema de Rock in Rio terá bloqueio com cancelas

Atletas do AM se apresentam no palco do Rock in Rio