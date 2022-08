Família pede ajuda para cirurgia de jovem que sofreu acidente de trânsito em Manaus

A família está realizando uma vakinha para procedimento cirúrgico no valor de R$ 15 mil. Quem puder ajudar, pode entrar em contato pelo número (92) 992487416

Manaus (AM) – A família de Lorrane Tavares de Castro, de 24 anos, está pedindo ajuda. No último dia 17 de agosto, a jovem sofreu um grave acidente de moto na Avenida Natan Xavier, Zona Norte de Manaus, quando retornava para casa. Com o impacto, o capacete da estudante de contabilidade chegou a partir e ela perdeu vários dentes.

Lorrane foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde foram constatadas outras lesões: o joelho se partiu em 4 partes, o antebraço quebrou e a mandíbula foi fraturada em 3 partes. Lorrane perdeu o controle do veículo após se assustar com o toque de celular.

A família de Lorrane disse que duas cirurgias serão necessárias: uma no joelho e uma na mandíbula. No caso de ambas, há uma longa fila de espera que pode durar meses, mas a jovem precisa realizar com urgência a operação na mandíbula, para evitar possíveis complicações futuras.

A cirurgia está custando R$ 15 mil, incluído o pós-operatório. Com o custo, a família está realizando uma vakinha para o procedimento. Quem puder ajudar, pode fazer um pix para o CPF 036.128.282-66 (Lorrane Tavares de Castro) ou entrar em contato pelo número (92) 992487416 com a irmã da vítima, Lara Tavares.

Leia mais:

Idoso sofre queimaduras após motocicleta pegar fogo em avenida de Manaus; veja vídeo

Ônibus invade área de mata ao desviar de motociclista em Manaus

Mulher morre em acidente entre moto e carro em Manaus