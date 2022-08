Mulher morre em acidente entre moto e carro em Manaus

Manaus (AM) – Mais um acidente envolvendo moto foi registrado neste domingo (14), em Manaus. Uma mulher, ainda não identificada, morreu durante a madrugada em um acidente envolvendo carro e moto nas proximidades do viaduto na Avenida Djalma Batista, localizada no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul.

De acordo com informações repassadas por populares, a vítima estava em uma moto de transporte por aplicativo, mas não foi divulgada a identidade e nem se a mulher seria condutora ou passageira.

O condutor do carro envolvido no acidente foi encaminhado para o 1° Departamento Integrado de Polícia (DIP), onde prestará depoimento e será autuada por homicídio culposo (Quando não há a intenção de matar), com pena de reclusão que vai de cinco a oito anos e suspensão ou proibição do direito de dirigir.

Semana marcada por acidentes fatais

Na última semana, o trânsito de Manaus foi marcado por tragédias. Na terça-feira (9), um motociclista identificado como Caubir Seixas, de 19 anos, foi atropelado, por um ônibus da empresa Líder, da linha 446, que invadiu a contramão, na avenida Nepal, no bairro Nova Cidade na zona Norte da capital.

De acordo com o que foi informado por testemunhas, a vítima estava pilotando uma motocicleta no sentido bairro/centro, quando o motorista do ônibus, que dirigia no sentido centro/bairro, desviou de uma lombada e invadiu a contramão.

Foi neste momento em que o ônibus atingiu Caubir que estava pilotando sem capacete. Devido ao impacto, o jovem caiu no chão e bateu a cabeça.

Após a colisão, o motorista do ônibus fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Porém o cobrador e um representante da empresa de transporte coletivo permaneceram no local para prestar assistência à vítima e esclarecimentos às autoridades.

Na manhã de quinta-feira (11), o servidor da Seduc Alcilei Vale Neto, 43 anos, morreu após ser esmagado por uma carreta, na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na zona Sul, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), sentido bairro/Centro.

A vítima estava a caminho do trabalho na garupa de uma motocicleta, quando o pneu do veículo estourou e ele e o condutor caíram na pista. Uma carreta que vinha logo atrás não conseguiu parar e atropelou o servidor. O condutor da motocicleta, que estava fazendo corrida por aplicativo para a vítima, não teve ferimentos graves.

E um pouco mais tarde do mesmo dia, quinta-feira (11), o motorista de ônibus João Carlos Gonzaga, de 42 anos, morreu em um grave acidente de trânsito entre a motocicleta que ele pilotava e um caminhão de carga. O fato ocorreu na Ponte Rio Negro, sentido Iranduba. A passageira que estava com ele, identificada como Vanessa de Araújo Dourado, de 27 anos, foi socorrida.

