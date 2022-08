Mulher de Vidal posta foto de biquini ‘cavadão’ curtindo o sol carioca

No passeio de lancha com Vidal, a colombiana, de 33 anos, registrou o momento em suas redes sociais

A musa fitness Sonia Isaza, companheira do jogador do Flamengo Aurturo Vidal chegou à cidade no mês passado e tem aproveitado bastante o calor do inverno carioca. Num passeio de lancha com Vidal, a colombiana de 33 anos postou registros e compartilhou o que foi uma espécie de comemoração da vitória do Flamengo sobre o São Paulo na última quarta-feira.

Atualmente, ela acumula mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, e faz sucesso por lá postando ensaios fotográficos, sua rotina de treino e, é claro, um pouquinho do seu relacionamento com Vidal, com quem está desde o fim de 2019.

Sonia Isaza curte inverno carioca ao lado de Arturo Vidal, do Flamengo Foto: Reprodução/Instagram

Os dois fizeram um passeio de lancha pela Baía de Guanabara com direito a churrasco e compartilharam com os seguidores fotos pegando sol com amigos estrangeiros.

Vidal curte folga com a mulher e amigos em passeio de lancha Foto: reprodução/ instagram

Sucesso como musa fitness na Colômbia, sua carreira como atleta decolou em 2006, quando começou a competir como fisiculturista, dentro e fora de seu país, incluindo o tradicional Arnold Classic na Austrália.

*Com informações do site Extra

Leia mais:

Flamengo se acerta com Ayrton Lucas e negocia compra definitiva

Rafinha visa confronto contra Flamengo, pela Copa do Brasil: “Temos que ir com tudo”

Flamengo vence Avaí com dois gols de Pedro e estreia de Vidal