Flamengo vence Avaí com dois gols de Pedro e estreia de Vidal

O próximo jogo do Flamengo é contra o Athletico-PR, no Maracanã pela Copa do Brasil

Em jogo que marcou a estreia do chileno Arturo Vidal pelo Flamengo, pela primeira vez em jogos oficiais, o Rubro-Negro venceu o Avaí por 2 a 1 na Ressacada, em Florianópolis, no fim da manhã deste domingo (24).

Os gols foram marcados por Matheus Chaves para os donos da casa e Pedro, duas vezes, para a equipe carioca.

Com o resultado da partida, válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os cariocas assumem provisoriamente a 6ª colocação, com 30 pontos. O time de Santa Catarina estaciona na posição 14 da tabela, com 21.

A Ressacada lotada pelas duas torcidas viu o Flamengo se insinuar no ataque, mas sofrer um grande susto: gol de Pottker aos 12’, livre após cobrança de escanteio, anulado após revisão do VAR que flagrou falta de Bissoli no goleiro Santos.

Gabigol ainda desperdiçou chance clara para o Fla aos 30’, mas bateu de chapa para fora. Aos 45′ foi a vez de Pedro cabecear com perigo após levantamento de Gabigol.

O segundo tempo mal começou e o Avaí abriu o placar: após escanteio, o zagueiro Arthur Chaves subiu na segunda trave e mandou para as redes, aos 2′.

Avaí na frente, mas por pouco tempo. Aos 9′, Gabigol desviou a bola para Pedro, que só empurrou a bola e saiu para o abraço. 1 a 1. Vindo da Europa, o volante chileno Arturo Vidal, 35 anos, ainda fez sua estreia pelo Flamengo no calor catarinense. Esteve em campo para ver a virada dos cariocas: de novo, Pedro, oportunista, aos 38′. Fim de jogo, Flamengo 2 a 1 em cima do Avaí.

Agenda

O Flamengo vira a chave e foca a Copa do Brasil: o time faz a partida de ida das quartas de final na quarta-feira (27), às 21h30, contra o Athletico-PR, no Maracanã. Já o Avaí só volta a campo no domingo (31), às 18h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, diante do América-MG pela sequência do Brasileirão.

*R7

Foto: Gilvan de Souza / CRF

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Flamengo recebe proposta de Vasco para jogo no Maracanã

Flamengo desiste de ação do STJD

Foragido posta foto em jogo do Flamengo e acaba presa