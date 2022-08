Anitta vence VMA e se torna primeira brasileira a conquistar o prêmio

Ela destacou que apresentou no palco do VMA um ritmo que “foi considerado um crime” por muitos anos

Anitta venceu o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina do Video Music Awards 2022 com “Envolver”. A cantora foi a primeira brasileira a conquistar a premiação e ficou surpresa com a vitória.

“Eu realmente não esperava por isso, acho que vou chorar. Ok, então só quero dizer, para quem não sabe, essa noite estamos fazendo história. É a primeira vez do Brasil aqui, sou a primeira do meu país a receber um prêmio como esse e quero agradecer à minha família e aos meus fãs”, disse Anitta depois de receber o troféu.

Ela destacou que apresentou no palco do VMA um ritmo que “foi considerado um crime” por muitos anos e lembrou as origens dela. “Nasci e cresci numa favela do Brasil e, para aqueles que nasceram lá, nós nunca imaginaríamos que isso seria possível. Então muito obrigada!”

A artista concorreu à premiação com Bad Bunny, Becky G e Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin e Skrillex.

Antes de ser anunciada, Anitta fez uma performance de Envolver e finalizou a apresentação com um pot-pourri de sucessos de funk. A cantora rebolou ao som de músicas como Vai Malandra, Movimento da Sanfoninha e Bola Rebola.

*Metrópoles

Edição Web: Bruna Oliveira

