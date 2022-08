Acidente em Manacapuru: quatro pacientes recebem alta e três seguem em estado grave

No HPS Platão Araújo e João Lúcio estão internados três pacientes em estado grave e outros sete pacientes estão com quadro de saúde estável

Manaus (AM) – Quatro vítimas do acidente ocorrido durante o 24° Festival das Cirandas de Manacapuru, na noite de domingo (28), receberam alta hospitalar. Dois pacientes, um homem de 27 anos e uma mulher de 24 anos, receberam alta ainda na segunda-feira (29).

Na manhã desta terça-feira (30), outros dois pacientes receberam alta hospitalar após avaliação médica. São eles, um homem que estava internado no HPS João Lúcio e uma mulher, que estava em observação no HPS Platão Araújo.

No total, 19 vítimas do acidente já foram transferidas do Hospital Geral de Manacapuru para as unidades de saúde da capital.

Dos seis pacientes internados no HPS 28 de Agosto, todos estão sendo acompanhados pela equipe multidisciplinar e com quadro de saúde estável, sem gravidade.

No HPS Platão Araújo e João Lúcio estão internados três pacientes em estado grave e outros sete pacientes estão com quadro de saúde estável. Estes permanecem em observação sendo acompanhados pelas equipes ortopédica e neurológica.

Quatro pacientes estão sendo acompanhados no hospital de Manacapuru e um pacientes está internado em unidade da rede privada.

A Secretaria de Estado de Saúde enviou para o município, ainda na noite de domingo, dez ambulâncias para transferência de vítimas para Manaus.

