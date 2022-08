Alegoria de ciranda despenca e deixa mais de 20 feridos em Manacapuru; veja vídeo

Manacapuru (AM) – Uma alegoria da Ciranda Flor Matizada despencou de uma altura de 10 metros e deixou 23 brincantes feridos durante a apresentação da agremiação no Festival de Cirandas de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, na noite de domingo (28).

Segundo o Governo do Amazonas, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Manacapuru. Entretanto, algumas, em situação mais grave, foram transferidas para Manaus.

Não há informações de óbitos. A maioria teve fraturas e escoriações.

As vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital amazonense.

Veja o vídeo

O governador Wilson Lima afirmou que colocou toda a estrutura do Estado à disposição e que está monitorando os trabalhos de atendimento aos feridos.

“Estou acompanhando de perto o acidente ocorrido durante a apresentação da Ciranda Flor Matizada, em Manacapuru. Toda minha solidariedade às vítimas. Coloquei a estrutura do Estado à disposição e estou monitorando os trabalhos de atendimento aos feridos”, escreveu o governador no Twitter.

Apresentação suspensa devido a forte temporal

No sábado (27), a apresentação da Ciranda Tradicional foi interrompida devido ao forte temporal, que atingiu o município.

A medida foi tomada em comum acordo entre os representantes das agremiações, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e demais órgãos envolvidos, com o objetivo de prezar pela segurança dos brincantes e torcedores do Festival.

Atual campeã do Festival, a Ciranda Tradicional estava com cerca de 55 minutos de apresentação quando começou a chover no Parque do Ingá. Para seguir o regulamento do evento e prezar pela segurança de quem estava no local, a apresentação foi paralisada.

“Após a paralisação, foi convocada a Comissão Organizadora do Festival e os representantes das Cirandas em uma conversa para definir o que seria feito. Foi decidido que íamos aguardar por um certo período, cerca de 30 minutos, foi o que aconteceu”, explicou o secretário executivo de Cultura, Cândido Jeremias.

Após a limpeza da arena e a ligação segura dos equipamentos, a chuva retornou. Uma reunião com representantes das forças de Segurança – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (CBMAM) – a Comissão Organizadora, juntamente com as Cirandas, decidiram cancelar o evento de sábado, em virtude da segurança dos que estavam presentes.

Após nova reunião entre os presidentes das Cirandas e a Comissão Organizadora, foi decidido que a Ciranda Tradicional – que teve sua apresentação interrompida pela chuva – receberá título de honra.

Leia mais:

Após dois anos, Festival de Cirandas de Manacapuru retorna ao formato presencial

Membros falam sobre expectativas para o Festival de Cirandas de Manacapuru neste final de semana

24° Festival de Cirandas de Manacapuru inicia na sexta-feira (26), no AM