Mais uma vítima do acidente no Festival de Cirandas recebe alta em Manacapuru

O paciente estava no hospital do município. Em Manaus, não houve altas entre as vítimas

Manaus (AM) – Mais uma vítima do acidente ocorrido no 24º Festival de Cirandas de Manacapuru, ocorrido no domingo (28), recebeu alta médica nas últimas 24h. O paciente estava no hospital do município. Em Manaus, não houve altas entre as vítimas.

Desde o acidente, cinco pessoas tiveram alta hospitalar na capital. No HPS 28 de Agosto, há três pacientes internados, sendo um em estado grave. Outros quatro pacientes que estavam na unidade e apresentavam quadro de saúde sem gravidade foram transferidos para a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), referência para tratamento ortopédico, onde irão aguardar a realização de procedimentos cirúrgicos.

Nos HPS Platão Araújo e João Lúcio permanecem internados três pacientes em estado grave e cinco pacientes com quadro de saúde estável.

No Hospital Regional de Manacapuru, um paciente recebeu alta hospitalar e outro segue internado recebendo acompanhamento, conforme informou a secretaria de saúde do município (Semsa). Há ainda um paciente que está internado em unidade da rede privada na capital.

A Secretaria de Estado de Saúde informa que todas as vítimas do acidente estão sendo acompanhadas pelas equipes médicas e de enfermagem das unidades.

