‘Empreendedora On’ vai promover rodada de negócios e troca de conhecimento, em Manaus

Manaus (AM) – Colocar mulheres no caminho da prosperidade. É com esse objetivo que o projeto “Empreendedora On” vai promover sua primeira rodada de negócios, no dia 3 de setembro, em Manaus, com palestras da mentora de mulheres Carla Rodrigues e da psicóloga treinadora Ivania Rodrigues.

Mentora de mulheres e idealizadora do evento, Carla Rodrigues fala da importância de fazer networking para alçar voos mais altos dentro do mercado.

“Eu vim de uma experiência na qual descobri que o networking é o segredo para que você expanda seu negócio. Eu preciso de conexões para que aquilo que eu entrego como solução chegue a quem está precisando. Mas muitas vezes a mulher empreendedora se vê solitária. Através do networking, podemos sim vender mais. A rodada de negócios surgiu da vontade de reunir outras mulheres que têm a mesma necessidade de mostrar seus negócios”, explica.

Segundo Carla, na rodada de negócios do Empreendedora On, será possível identificar e captar novos fornecedores, compradores e parceiros; ter contato direto com outras empreendedoras; realizar negócios rapidamente; trocar informações; firmar parcerias; conhecer mercados potenciais; aumentar o volume de vendas e ainda trabalhar a mentalidade das empreendedoras para que elas cresçam cada vez mais.

“O objetivo do evento é potencializar as habilidades empreendedoras através do autoconhecimento e criando estratégias para sair da inércia e encontrar a tão sonhada liberdade financeira, dando a essa Mulher a oportunidade de construir uma mentalidade empreendedora para o seu sucesso”, concluiu.

Reprogramando a mente

Ivania Rodrigues é psicóloga, palestrante, escritora, treinadora de alto impacto e reprogramadora mental. No Empreendedora On, ela vai falar sobre o despertar da prosperidade. Para ela, um dos passos para alcançar o patamar desejado, profissional e financeiramente, é participar de eventos como este.

“Participar de eventos de networking é uma ótima oportunidade para apresentar seu trabalho, conhecer várias pessoas. Às vezes, temos dificuldade de falar com a pessoa certa, que é aquela que tem o poder de decisão em uma empresa. A Rodada de Negócios é o lugar certo para isso”, disse.

Ela convida as mulheres a participar do evento diz que as participantes terão acesso a conhecimentos importantes para o desenvolvimento de seus negócios dentro do mercado.

“Todos os empreendedores precisam vivenciar esta experiência única, além de realizar contatos, conquistar clientes, reduzir custo com novos fornecedores, realizar parcerias de negócios, você terá a oportunidade de evoluir sua apresentação a cada reunião, aprender a fechar negócios em menos tempo, adquirir conhecimentos de mercado e muito mais”, concluiu.

