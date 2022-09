Ageman declara interesse em parceria com Aneel para fiscalizar energia elétrica em Manaus

Manaus (AM) – O diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Elson Andrade, afirmou que a autarquia tem interesse em colaborar com a regulação e a fiscalização do serviço de geração e distribuição de energia elétrica na cidade de Manaus.

A iniciativa foi apresentada por Elson durante reunião com a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), realizada na manhã desta quinta-feira (1), na sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), na zona Centro-Sul de Manaus.

“A Ageman é uma agência consolidada na cidade de Manaus. Estamos atuando há quatro anos e no que for possível, não mediremos esforços para contribuir com a melhoria do serviço de energia elétrica para a nossa cidade. Já regulamos a iluminação pública, temos um corpo técnico qualificado e queremos somar esforços com a Aneel, para que haja essa presença da agência na nossa capital, que necessita muito dessa proximidade com as agências reguladoras federais”, afirmou Elson.

Outro argumento de Elson apresentado à equipe da Aneel é o fato de que a agência já está trabalhando na elaboração de um concurso público para ampliar o quadro funcional, bem como o fato de que a escolha do gestor é submetida à análise por parte do Legislativo municipal, conforme exigência da legislação federal.

Para o diretor da Aneel, Ricardo Tili, a manifestação da Ageman é positiva. Ele sugeriu que o órgão regulador municipal apresente a sugestão de cooperação na audiência pública que a agência federal estará promovendo em breve e que visa recepcionar contribuições para o processo de revisão da Resolução Normativa nº 914, de 23 de fevereiro de 2021, a qual encontra-se em tramitação na Aneel e que disciplina os procedimentos destinados à delegação de competência para a execução de atividades descentralizadas de apoio à regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica, sob o regime de gestão associada de serviços públicos entre a União e os Estados ou o Distrito Federal.

“A regulação e a fiscalização do setor elétrico é um processo extenso. Há diversificações nas gerações. A descentralização é a solução para permitir que a Aneel ganhe abrangência e esteja mais próxima da realidade local. Existem alguns requisitos que as agências devem preencher e é nessa direção que queremos construir juntos esse processo. E muito bom saber que as agências estão em sintonia”, destacou Ricardo Tili.

Além da Ageman, a Arsepam também manifestou interesse em conveniar com a Aneel, visando contribuir com a fiscalização do serviço de energia elétrica no Estado do Amazonas. O pleito da agência estadual deverá ser novamente analisado pela agência federal.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Incentivo ao aleitamento é reforçado pela Prefeitura de Manaus em universidades

Prefeitura monta parceria com Casarão Thiago de Mello no projeto “Nosso Centro”

Prefeitura participa da 44ª Expoagro e apoia agricultores familiares